Lucio Corsi: «Signori, è un concerto, non una gara» 

«Sanremo è un concerto ed è cosi che lo vivrò». S'intitola “Volevo essere un duro” il brano che Lucio Corsi porterà sul palco dell'Ariston per la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, che anticiperà la pubblicazione di un nuovo album prevista per il mese di marzo e la ripartenza in tour immediatamente dopo. Toscano, 31 anni, è l’outsider di questo Festival.

«Per anni ho vissuto una lotta interiore a proposito del provare o meno ad andarci», ha commentato Corsi a proposito di Sanremo, «perché tra gli artisti che amo ci sono quelli che non hanno mai voluto partecipare, come Paolo Conte e Franco Battiato e altri invece si, come Vasco Rossi, Lucio Dalla, Ivan Graziani, Rino Gaetano».

Nella trattoria milanese dove pranza praticamente tutti i giorni quando si separa, momentaneamente, dalla sua Maremma (quella di casa e quella della trattoria che la nonna ha aperto negli anni ‘50) tutti gli dicevano di provarci. Quest'anno, vuoi anche una serie di coincidenze che indicavano la strada per l'Ariston, è arrivata la decisione di candidarsi.

«La musica non è competizione», ha detto il cantautore proposito della possibile ansia da Festival, «e le gare in musica non mi piacciono. Mi piacciono quelle in moto, perché la velocità ha anche a che fare con l'aria e il tempo, proprio come la musica. I motociclisti lottano contro il tempo e per questo li stimo. Una canzone per Sanremo va scelta non scrivendola per Sanremo. Quando scrivi una canzone per inserirla in un contenitore e darle una forma, quella canzone si ribella».

RIPRODUZIONE RISERVATA