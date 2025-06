Lucio Corsi, menestrello di città 

La stagione dell’Arena in Fiera di Cagliari continua, con la serata di ieri che ha visto gli spalti riempirsi per Lucio Corsi, vera scoperta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, esibitosi con il suo esteso catalogo di tutto rispetto davanti a oltre 3000 spettatori.

In questo secondo appuntamento dopo gli Europe, gli artisti in apertura alleviano l’attesa: il duo di Mazulco e il Pink, ossia Giulia Corona e Alessandro Lecis: voce e produzione, hanno collaborato per numerosi singoli e un disco, “Psicomagica”, dalle tinte introspettive e sonorità indietroniche; e Alberto Bianco: classe 1984, già agli esordi ha conquistato la scena torinese, tra pop, folk e momenti jazz con la sua poetica che fa da bussola.

Ma è finalmente arrivata l’ora di Lucio Corsi: un’esplosione di luci e fumo avvolge l’entrata della rockstar e del gruppo, con una folla esultante che comprende grandi e piccoli. “Freccia Bianca” è l’incipit, e con giri di chitarra soavi ma ruggenti prepara il pubblico al memorabile concerto. “La Bocca della Verità”, “Danza Classica” e “Radio Mayday” immergono i presenti nell’universo corsiano, fino agli (impliciti) tratti autobiografici di “Amico Vola Via”. Un cambio d’abito apre le porte al primo Lucio, con la commovente “La Lepre”: un turbinio di emozioni, tenuto saldo solo dall’aplomb timido e dolce dell’artista, che a sorpresa regala al pubblico anche quella “Volevo essere un duro” con cui si è fatto amare. Finge pure di andarsene e il pubblico lo prega di tornare per un piccolo bis: lui li accontenta.

Il cantautore nasce nel 1993 a Grosseto, ma trascorre l’infanzia nelle campagne di Vetulonia, dove i genitori gestiscono un ristorante. È “The Blues Brothers” a ispirare i primi passi, e se all’inizio i Genesis sono la sua passione, è con autori come Ivan Graziani che comincia a crescere. Dopo il diploma, tenta la fortuna a Milano, dove suona nel duo Miaosatelliti, ma è da solista che pubblica i primi lavori “Vetulonia Dakar”E e “Altalena Boy”. Attira così l’attenzione della Piccicca Dischi con cui cura un primo disco che rivela influenze da Bowie a Renato Zero, passando per Lou Reed. Fra aperture per i Baustelle e Brunori Sas e sfilate per Gucci, sembra che le porte si stiano finalmente aprendo per l’enfant prodige, che nel 2020 pubblica il disco “Cosa faremo da grandi?”, poco prima del lockdown, e diventa in autunno ospite fisso di Daria Bignardi sul programma “L’assedio”. Due anni dopo esce “La gente che sogna”, con cui introduce il live degli Who a Firenze, e l’estratto “Tu sei il mattino” viene inserito nella terza stagione di “Vita da Carlo” Verdone. Un lungo percorso, che dimostra quanto l’artista meriti questo riscontro, prima in Italia e poi in Europa, grazie all’Eurovision. E tra tour e doppiaggi al cinema, “Volevo essere un duro” domina ancora le classifiche.

