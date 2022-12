Lucilla Kids e la magia del Natale «Bambini, cantate insieme a me» 

Pianeta Terra chiama. E Lucilla risponde. Direttamente dal Sole, da dove lei racconta di venire, la star della Alman Kids approderà giovedì a Golfo Aranci. «Per far divertire tutti i bambini», suggerisce la protagonista dello show dell’Immacolata, incastonato nell’evento “CartoonLand”, che dal primo pomeriggio terrà banco in piazza Cossiga. Il nuovo format ideato e realizzato per i più piccoli dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu per inaugurare il periodo natalizio nel borgo gallurese, un grande parco tematico a base di musica, giochi, personaggi delle fiabe e l’immancabile Babbo Natale, vivrà il suo momento clou col concerto di Lucilla, intorno alle 18. «Sarà uno spettacolo super interattivo, e avvicinandosi il Natale ci sarà anche qualche sorpresa», spiega la più amata dai bambini, vera e propria reginetta di YouTube, dove i suoi video hanno registrato oltre 100 milioni di visualizzazioni. «Ma soprattutto», aggiunge Lucilla, «sarà uno spettacolo divertente e coinvolgente, colorato e pieno di canzoni che i bambini conoscono bene, un momento di divertimento per tutti quanti, anche per i genitori e per me, che potrò vedere i bambini dal vivo».

Laureata in Scienze dell’educazione, Lucilla fonde nel lavoro le sue due più grandi passioni.

«Progetto di vita»

«La musica e i bambini. È sempre stato questo il mio progetto di vita, cominciato con i primi video musicali pubblicati su YouTube: “Cinque paperelle”, “Il cappello di Napoleone”, “Dieci sul letto”. Gli studi mi hanno dato una mano nell’approcciarmi al mondo dell’infanzia, ma di fatto facevo quello che sentivo nelle mie corde. Poi, l’esperimento è piaciuto, e grazie ai bambini, che gli hanno permesso di crescere, adesso sono qui».

«Ah, Chiara Ferragni...»

Per far ballare e cantare tutti sotto l’etichetta della Alman Kids, che non ci ha pensato due volte ad accaparrarsi la Chiara Ferragni dei bimbi. «Io influencer? Mai vista così», replica divertita Lucilla all’accostamento.

Il regno della fantasia

«Penso però che i social siano alla base della comunicazione, e col pubblico li uso anch’io, mantenendo il focus sulla musica e sui video». Immagini e suoni che trascinano i più piccoli. «Oggi come ieri», dice ancora Lucilla.

«Ai bambini piace entrare nel mondo della fantasia, al di là dei genitori e dell’ambiente in cui vivono, anche se è vero che ora hanno più stimoli rispetto a quelli di 10 o 15 anni fa. E alla base c’è sempre la creatività e la fantasia: ogni volta che penso a un nuovo video mi chiedo “Cosa sarebbe piaciuto a me da piccola per entrare nel mondo magico e perdermici?”. E mi piace da morire l’idea che attraverso le mia canzoni loro possano accedere a una dimensione magica». Perché, alla fine, i bambini restano bambini. «E anche quelli che non credono in Babbo Natale, a Natale ci credono. In fondo, quello che i bambini amano di più del Natale, più dei regali, è la giornata trascorsa in famiglia, con le persone a cui vogliono bene».

