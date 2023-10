Luciano Spalletti rilancia «Giocata una buona gara» 

Il ct Luciano Spalletti è deluso ma non rassegnato nel dopo gara. L’allenatore prima del match aveva detto che il confronto con l’Inghilterra avrebbe rivelato il livello dell’Italia: la sconfitta è un chiaro segnale. Ma il commissario tecnico resta ottimista perché, intervistato a fine gara, dice di aver avuto «risposte corrette nella ricerca sul confronto a viso aperto», anche se «qualche correzione è da trovare: abbiamo subito la loro forza fisica, a momenti, e dobbiamo vedere oltre il primo passaggio, aspettarsi l’aggressività: siamo rimasti sorpresi troppe volte». In ogni caso «abbiamo fatto una buona partita, con le intenzioni giuste. Troppo spesso siamo condizionati dal risultato: dev’essere normale subire ripartenze se si vuole fare un calcio europeo e arrivare al livello giusto».

Ora sarà decisivo lo scontro diretto con l’Ucraina, che ieri ha battuto Malta ed è salita al secondo posto del gruppo C tre punti davanti all’Italia (ma ha giocato una partita in più). Si qualificano le prime due più le migliori terze dopo gli spareggi che, visti i recenti trascorsi, sarebbero da evitare. A questo punto, dando per scontata la vittoria con la Macedonia in casa il 17 novembre (comunque il successo sarà necessario), il passaggio diretto al torneo continentale passa dallo scontro tra la squadra del ct Spalletti e l’Ucraina del 20 novembre in campo neutro (per ovvi motivi), in Germania. Sarà indispensabile quantomeno non perdere (in caso di successo con la Macedonia), dopo il risultato positivo conquistato nel match giocato in casa un mese fa (2-1).

