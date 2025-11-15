Luciano Regolo racconta Carlo Acutis 

«I santi sono specchio dell’amore di Dio ed è esso che va colto nella loro testimonianza per quanto ciascuna di queste figure mostri dei tratti peculiari. Io stesso sono rimasto stupito, in principio, dalla grande attrazione suscitata da Carlo Acutis in tutto il mondo, specialmente tra le nuove generazioni, ma si vede che anche questa è opera di Dio, della Provvidenza che fa sbocciare dei fiori anche dove potrebbe esserci il deserto. La sfida da raccogliere è approfondire la vita e la spiritualità di questo giovane ma anche lasciarsi affascinare dall’amore di Gesù che lui abbracciò con tutto se stesso». Questo il messaggio di monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario Generale della Cei, che ha accompagnato Luciano Regolo nella presentazione del libro “Carlo Acutis. Influencer di Dio” (San Paolo) nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Genneruxi.

Dialogo con Gesù

A moderare l’incontro con l’autore, condirettore di Famiglia Cristiana dal 2018 allo scorso marzo e attualmente condirettore di Maria con te, Francesco Birocchi, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna. Durante la serata Regolo ha ricostruito la breve ma intensa vita di Carlo Acutis, il ragazzo lombardo canonizzato il 7 settembre da Leone XIV assieme a un altro giovane, Piergiorgio Frassati. «Carlo dialogava con Gesù Eucarestia, recitava ogni giorno il rosario che riteneva la scala più corta verso il Cielo, ma non era un ragazzo diverso dagli altri. Aveva un modo gioioso e umile di porsi cercando di avvicinare alla fede i coetanei sempre col sorriso sulle labbra senza mai ergersi su un piedistallo», ha affermato Regolo. «Come sottolineò Papa Francesco nell’esortazione apostolica “Christus vivit” ancora prima della sua beatificazione, Carlo Acutis rappresentava un modello anche per non restare fagocitati dai meccanismi a volte pericolosi e obnubilanti di internet, ma usandone le potenzialità per diffondere valori positivi».

Il messaggio

«Lo stesso sottotitolo del libro – ha continuato Regolo – è stato suggerito dall’espressione che usò Papa Bergoglio per definire Maria parlandone con i giovani di Panama nel corso della Giornata Mondiale della Gioventù del 2019 e spiegando che il sì incondizionato a Dio, l’ Eccomi convinto e totale alla sua volontà, da la capacità di vivere per sempre, di diventare mezzo dell’amore divino. Fu per questo che Carlo progettò, quasi da pioniere, il sito della sua parrocchia, Santa Maria Segreta in Milano, la campagna per l’adesione degli studenti del Leone XIII, il Liceo retto dai Gesuiti a Milano che frequentò fino alla sua prematura scomparsa, alle associazioni di volontariato e infine le mostre web sui miracoli eucaristici e sulle apparizioni mariane riconosciute dalla chiesa convinto che fossero campanelli in grado di risvegliare le coscienze e l’amore sopito verso Gesù».

Tra i numerosi presenti all’incontro cagliaritano anche Simone Milletti, insegnante di religione delle scuole medie di via Stoccolma, con un gruppo di giovani allievi particolarmente coinvolti dalla figura del nuovo Santo. «In un contesto di messaggi spesso fuorvianti, superficiali a volte anche violenti e pericolosi, c’è ancora più bisogno di modelli positivi che mostrano come sia possibile essere davvero originali ma realizzando qualcosa di importante per raggiungere quella pace disarmata e disarmante di cui parla spesso il Santo Padre», ha raccontato Regolo. «Carlo piace così tanto ai giovani, non solo per il suo look, felpa jeans, scarpe da tennis e zainetto, o per le sue frasi brevi e coinvolgenti, quasi slogan dell’anima, ma anche per la sua capacità di comunicare e ascoltare col cuore. Andava di notte a portare coperte e bevande calde ai senzatetto di Milano ma sempre fermandosi a parlare con ciascuno di loro, ascoltandone le storie, seguendole nel tempo, e così restituendo dignità a quanti si sentivano davvero scartati».

Prossima opera

Alla conclusione del dibattito, Luciano Regolo ha annunciato l’imminente uscita per Ares del suo nuovo libro sulla beata Maria Cristina di Savoia, nata a Cagliari il 14 novembre 1812 con una novità: in copertina campeggia un volto ottenuto dall’elaborazione di Stefano Chiarla, grafico della San Paolo Periodici, partendo dai due più somiglianti e dal calco funerario della giovane regina delle due Sicilie, con il supporto dell’intelligenza artificiale che ne restituisce il vero volto. (red. cult.)

