Luciano Ligabue e “Certe Notti” in autogrill (o a Campovolo) 

Certe notti coi bar che son chiusi / E al primo autogrill c'è chi festeggerà. Così, 30 anni dopo aver scritto il testo di “Certe Notti”, Luciano Ligabue ha festeggiato davvero in un autogrill. Quello di Arda Est, per la precisione, sull'A1, tra Bologna e Milano, all'altezza di Fiorenzuola. Quasi un flash-mob, un mini-concerto (due pezzi) a sorpresa nell'area di sosta, davanti a uno sparuto quanto sorpreso gruppo di fortunati fan. L’occasione è speciale: annunciare il ritorno per la quinta volta a Campovolo, nella Rcf Arena, per il 21 giugno 2025 per la festa dei 30 anni dell'album “Buon Compleanno Elvis, e quindi anche di “Certe Notti” che ne faceva parte, e i 20 anni dal primo Campovolo.

«All'epoca forse non avevo neanche capito la potenza di “Certe Notti”, è sempre una lotteria. Perché parliamoci chiaro: se ci fosse una ricetta per il successo, la userebbero tutti. Bisogna arrendersi al fatto che le canzoni fanno quello che vogliono e proprio per questo motivo bisogna lasciarglielo fare». In attesa del 2025, intanto, da oggi, parte - con la doppia data zero nella sua Correggio - il tour di 31 date nei teatri, 13 anni dopo l'ultima volta.

«Avevo chiesto di suonare in tutte le venue possibili per il tour di “Dedicato a noi”, perché ci tenevo molto, ma non avrei mai pensato di finire a suonare in un autogrill», scherza il Liga, che ha suonato in stadi, palazzetti, club «e anche nei parcheggi dei supermercati e davanti ai bar», rivendica orgoglioso, ricordando la gavetta. «Ora», dice, «mi piacerebbe esibirmi in un honky-tonk, i locali di Nashville dove fanno musica dal vivo 24 ore su 24. Ci sono stato questa estate con mio figlio Lenny, una botta di energia pazzesca».

Tra i palchi frequentati, anche quello del Festival di Sanremo, dove è stato ospite due volte (2014 e 2019), ma mai in gara. «Non so quando, ma prima o poi ci devo tornare». Il domandone: c’è anche un album all'orizzonte? «Io scrivo sempre. Al momento ho parecchie canzoni, ma non ho intenzione di metterle in un disco a breve». Poi, chissà.

RIPRODUZIONE RISERVATA