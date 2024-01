Luciano Bernardi, missione volontario 

Quel giorno nella piazza di Sant’Angelo dei lombardi durante il terremoto in Irpinia, a inizio anni ‘80 durante il terremoto in Campania e Basilicata che nel 1980 fece quasi 3000 morti, Luciano Bernardi, era uno dei soccorritori arrivati dalla Sardegna. «L’ora del pasto», racconta, «ci colse come sempre stanchi, sporchi, e impreparati, con a disposizione le solite scatolette e un po’ di pane carasau, frutto della nostra prudenza. Notai una persona anziana, tra le macerie e tanta desolazione, immobile. Mi volgeva le spalle. Guardava le rovine. Gli chiesi cosa poteva fare per lui. Mi confidò di essere rimasto solo, senza casa e affetti. Un unico desiderio. Raggiungere l’America per trovare il figlio emigrato. Si fermò anche un carabiniere. Gli chiesi se poteva fare qualcosa per mettere quest’uomo in contatto con l’ambasciata americana. Non ho mai saputo se questo vecchietto ha davvero rivisto il figlio in America». Una storia nel mezzo del disastro e i morti dell’Irpinia. Una spinta per fare volontariato. Quattro anni dopo, Bernardi ed un gruppo di amici, fondarono il Masise (acronimo di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro).

L’appuntamento

Luciano Bernardi, 82 anni, originario di Bracciano, da sempre residente a Sinnai e per 30 anni alla presidenza dello stesso Masise, ha ora scritto un libro di ricordi vissuto con i suoi amici dopo aver fatto volontariato in mezza Europa. Fra tanti terremoti, alle missioni umanitarie in Romania e nel Kosovo a fine anni ‘90. E poi tanti altri avvenimenti di soccorso e umanitari in Sardegna. Ricordi e foto ricostruiti in quasi 500 pagine e di una pioggia di foto. Una dedica al Masise e all’intero movimento volontaristico in Sardegna. La sua storia e quella del Masise (acronico di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San itero), lunga 40 anni ma oggi più forte che mai. E, oggi, sabato, alle 16, lo presenterà con la collaborazione di un suo amico di sempre (Nicola Isoni ) nella sala consiliare del Comune di Sinnai, alla presenza dei sindaci di Sinnai Tarcisio Anedda, di Maracalagonis Francesca Fadda, di Settimo Gigi Puddu, di vecchi e attuali soci dell’associazione e dei cittadini .

Un grande lavoro

Una storia infinita. Fatta di interventi sugli incendi in Sardegna, sui terremoti in Umbria Friuli, Campania, Molise e Marche, ma anche delle alluvioni nel Sarrabus, Capoterra e nel Sarno. Un esercito di volontari, con la nascita di nuove associazioni di volontariato in Sardegna e con l’ istituzione del “Gruppo Sardegna”. I fondatori storici del Masise dove sono passati parecchie centinaia di volontari, sono stati Giovanni Cadinu, Giosuè Asuni, Adolfo Piccioni, Luciano Bernardi, Mario e Giorgio Ligas. Sergio Sanna e Antonio Spina che firmarono l’atto notarile di costituzione. Nel suo libro, Bernardo fa riferimenti anche a incontri col presidente della Repubblica Saragat, con Giuseppe Zamberetti, padre e fondatore della Protezione civile italiana. Impossibile non ricordare Mario Melis, presidente storico della Regione sarda e tante altre figure, piccole e grandi, che hanno segnato splendide pagine umanitarie ovunque si è reso necessario.

