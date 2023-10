Luciana, da 17 anni in attesa di una casa 

Da diciassette anni è ai vertici delle graduatorie delle case popolari Area o degli alloggi municipali provvisori. «Tutto inutile», giura Luciana Bisio, 58 anni, invalida: «Vengo sempre scavalcata da altri. Il mio turno non arriva mai. L’unica concessione del Comune è ora un’ex aula scolastica da condividere con una persona anziana a me sconosciuta con la quale la convivenza è quasi impossibile».

Il problema casa a Carbonia tocca da decenni vette piuttosto elevate e Luciana Bisio rappresenta uno dei casi più drammatici. La donna dice di non intravedere la via d’uscita: «Sono alla disperazione totale, non riesco a credere che il Comune o Area non abbiamo uno straccio di monolocale di pochi metri quadrati per non lasciarmi in strada».

E in strada, Luciana Bisio, circa tre settimane fa ci è finita davvero quando non è più potuta restare in un alloggio Area in cui era ospite ma del quale non era assegnataria. Da quel momento, col concorso dei servizi sociali, è iniziata la ricerca di altre soluzioni.

«Convivenza impossibile»

Quella adottata, però, si sta rilevando un’altra via crucis. E porta dritta agli appartamenti comunali (le cosiddette case parcheggio) di via Costurtunete, un ex liceo le cui aule del piano terra e primo piano sono state adattate circa 25 anni fa per far fronte ai casi urgenti dei senza tetto. «Mi hanno dato una stanza di un’ex aula in condivisione con una persona a me sconosciuta – prosegue Bisio – ma la situazione sta degenerando: ho i miei effetti personali e pochi capi d’abbigliamento in terra o sul letto di uno sgabuzzino e nonostante stia cercando di comportarmi in modo amorevole considerata l’età della mia coinquilina, la convivenza è quasi impossibile. Sto vivendo un incubo anche qui».

Due graduatorie

C’è un altro aspetto di cui Luciana Bisio non riesce a capacitarsi: è una delle iscritte da lunghissimo corso nelle liste di assegnazione delle case pubbliche. Un’esperienza da veterana di cui andare poco fieri. «Sono da diciassette anni in due graduatorie», racconta la donna: «In quella di Area ho sei punti e in quella comunale per le case parcheggio mi dicono che sono la prima e che mi spetterebbe, e invece mi trovo ancora in questa situazione».

Per una questione burocratica che sta cercando di dirimere con il legale che la assiste, la donna da alcuni mesi è anche priva del reddito di cittadinanza: «Non so più come fare», confida.

«La signora – afferma l’assessore Paolo Moi – è seguita dai nostri servizi sociali: valuteremo più approfonditamente la situazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA