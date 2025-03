Lucia Riva e il fratello Luigi: non ho ancora metabolizzato 

«Ovunque si trovi, adesso potrà raccontare alla mamma tutto quello che ha fatto giocando a pallone. Sì, perché, ironia del destino, la Edis non voleva che il figlio giocasse a calcio». Dei quattro figli di Ugo ed Edis Riva, Lucia è rimasta l’ultima a portare il peso di quell’infanzia - prima spensierata e ben presto drammatica - a Leggiuno. La sorella maggiore di Gigi Riva ha i tratti, anche caratteriali di quella famiglia spezzata: per questo, l’intervista concessa al giornalista leggiunese Claudio Ferretti (uscita in anteprima su Varesenoi.it prima di confluire nel materiale di “Rombo di Tuono”, libro di prossima pubblicazione) è un raro avvenimento. Inevitabilmente vicino alla famiglia Riva, Ferretti l’ha raccolta in punta di piedi, assecondando il registro schivo e misurato che chi ha frequentato il cannoniere azzurro non fatica a riconoscere.

L’ultima chiamata

Gigi se n’è andato in fretta, quasi all’improvviso, quel 22 gennaio 2024. Certo, negli ultimi anni la vecchiaia aveva cominciato a fargli una compagnia sin troppo ingombrante ma per uno della sua specie, di quella degli eroi immortali, è stato comunque scioccante: «Era il 15 gennaio, qualche giorno prima di lasciarci. Abbiamo parlato molto, era sempre lo stesso Luigi e nulla faceva presagire quello che sarebbe accaduto e che ancora oggi non sono per nulla riuscita a metabolizzare», dice Lucia, che ha dato ai figli i nomi di sua sorella Candida (morta giovanissima), del papà Ugo. Il terzo si chiama Mauro, come il cugino. Proprio la scomparsa della sorella, quando Gigi aveva appena dieci anni, due anni dopo quella del padre, «gli ha cambiato il carattere, il suo modo per evadere era avere il pallone tra i piedi», ricorda Lucia, che sei anni dopo sposò il suo Lino Mazzoccato e si trasferì a Gemonio («dove poi sono venuti per un periodo anche Fausta e Luigi», puntualizza). Oggi vive con la famiglia a Sesto Calende, venti km a sud di Luggiuno, bagnato dal lembo inferiore dello stesso lago Maggiore.

A distanza

Orfani di entrambi i genitori, privati della sorellina Candida, Lucia, Fausta e Luigi si strinsero tra loro. Un legame fortissimo, nella modalità concessa nell’era pre-social: «Ci sentivamo spesso e parlavamo sempre in dialetto come lui voleva sempre fare. Era molto legato ai miei figli Candida, Ugo e Mauro e non mancava mai l’occasione quando era in zona di venirci a trovare». Leggiuno rimaneva punto di riferimento per Luigi, nel frattempo diventato il Giggirriva nazionale: «Veniva a trovarmi quasi sempre nei periodi autunnali o invernali, quando aveva meno impegni con la Nazionale. Mi richiedeva sempre di cucinargli la polenta con lo spezzatino, diceva che la preparavo in maniera eccellente. Poi entravamo in modalità ricordi leggiunesi»: aneddoti, ricordi ma anche «qualche ritornello di canzoni popolari dialettali legate a quel periodo».

La preghiera

«Abbiamo trascorso diverse vacanze estive in Sardegna, dove abbiamo anche conosciuto tanti calciatori di quello storico Cagliari, tra i quali Nené, Tomasini, Reginato, Greatti», è il ricordo di Lucia, classe 1938, che una volta lo andò a trovare nel ritiro azzurro, assieme ai figli. «Luigi mise in braccio a Facchetti la Candida e a Rivera Ugo. Facchetti chiese a mia figlia di recitare una preghiera per loro, cosi avrebbero vinto la partita e la piccola Candida innocentemente si mise a dire l'Eterno Riposo. Facchetti, sorpreso, le chiese il motivo di quella preghiera: lei risposte che quella era la preghiera con cui i nonni e la zia aiutano lo zio Luigi».

