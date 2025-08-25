Lucia Mascia presidente a San Lussorio 

L’ultima volta che una donna ha presieduto il comitato di San Lussorio risale al 2012, quando venne eletta Diana Mascia. Ieri pomeriggio, nei locali del comitato più numeroso de is Festas de sartu, è stata riscritta la storia: Lucia Mascia, sua sorella, è la nuova presidente. Sessantatré anni, assistente scolastica, è socia da poco tempo, ma essendo stata moglie di uno dei componenti storici del comitato, Stefano Mura, scomparso tre anni fa, il suo era già un legame solido con il gruppo. Mascia subentra ad Antonio Saba, dal quale la donna, stasera, riceverà la bandiera nel tradizionale rito dello scambio dopo il tramonto. Accompagnato dagli spari de is cuettus e dalle note della fisarmonica, il corteo di soci e familiari si snoderà tra le abitazioni di Saba e Mascia. Con l’appuntamento odierno cala il sipario sulla prima rassegna de is Festas de sartu cominciate venerdì. Le manifestazioni proseguiranno (da venerdì) con San Gemiliano per concludersi con San Salvatore (dal 12 settembre). (ro. se.)

