Lucia Chessa si presenta «Con Sardegna R-esiste alternativi alle coalizioni» 

È stata di parola. Aveva annunciato la sua corsa in solitaria, poche settimane fa. Ieri sera ha dunque svelato il suo programma e le sue intenzioni, dal cuore di Nuoro. E sebbene sulla carta resti segretaria nazionale dei Rossomori, Lucia Chessa si candida alla presidenza della Regione con la lista civica Sardegna R-esiste. «È l’ora del civismo - afferma la candidata governatrice - essere qui è già un risultato importante. Avere trovato delle persone con una certa statura etica e morale, in un simile contesto, è già un successo. Ci accusano di spaccare ulteriormente il centrosinistra? Direi di no, per noi le formazioni che sostengono Soru e Todde sono due facce della stessa medaglia».

Scelta ponderata

«Ogni pensiero ha diritto di cittadinanza», tuona Lucia Chessa, in una gremita sala dell’Exmè, quando le si fa notare come il centrodestra si avvicini alle Regionali del 25 febbraio con una compattezza ritrovata, mentre il centrosinistra presenti la sua triplice veste. «Noi ci presentiamo in solitaria perché pensiamo che le formazioni di Renato Soru e Alessandra Todde siano identiche, sostanzialmente - spiega Chessa -. Quello di Soru è stato un grande capolavoro mediatico. Fino a tre mesi fa era un importante pezzo del Partito democratico, adesso si accredita come qualcosa di diverso. Mi domando come sia stata possibile questa narrazione». Chessa prosegue: «Noi siamo sordi alle sirene che arrivano dalle altre formazioni. Al tempo stesso ci avviciniamo a questo appuntamento con grande ottimismo, ben consapevoli degli ostacoli che l’attuale legge elettorale frappone all’emergere di una lista civica come la nostra».

Sardegna R-esiste

Ieri sera a Nuoro la lista civica della candidata governatrice si è mostrata. Tra una marcata partecipazione e una certa positività nell’aria, con Sardegna R-esiste che avrà candidati in 6 collegi isolani su 8. Per Nuoro scende un campo un quartetto: Giuseppe Mariano Delogu, Cristoforo Coccollone, Giuseppina Carta e Stefania Murru. «Candidarsi da soli assume per noi un significato di estrema importanza - prosegue Chessa -. La nostra è una lista civica reale, sebbene ci siano tra noi molti esponenti dei Rossomori. Però, c’è una insostituibile componente civica. Noi siamo partiti dall’inizio con questa idea. Pensiamo che questo sia un momento in cui il civismo possa dare il massimo in Sardegna. Guardiamo ai tanti comitati che stanno sorgendo, sulle tematiche più disparate, eolico su tutte».

Priorità

«Intanto siamo una lista davvero alternativa, non collusa con il centrodestra e il centrosinistra che si sono avvicendati alla guida della Regione, provocando i danni che sono sotto gli occhi di tutti - conclude Chessa -. Noi pensiamo a una Sardegna che abbia la facoltà di ricalibrare ciò che viene deciso a Roma, sulle proprie caratteristiche e peculiarità. Scuole e Sanità? I tagli sono dettati dai parametri decisi nella Capitale».

RIPRODUZIONE RISERVATA