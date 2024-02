Lucia Borgonzoni: «I cinema sono un presidio culturale» 

Secondo Federico Fellini, «il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio». Una grande bellezza fonte di emozioni straordinarie. Tanti motivi inducono la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, in visita al Notorious Cinemas in piazza Unione Sarda, a Cagliari, a sostenere che «le sale cinematografiche sono presidi culturali e sociali da difendere, in molti casi gli unici presidi culturali presenti nei territori. La loro presenza è fondamentale». È l’occasione per fare il punto sulle misure varate dal Governo per sostenere il settore del cinema e degli audiovisivi. «L’estate scorsa abbiamo registrato un aumento degli spettatori grazie all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal ministero per riportare il pubblico nelle sale. Biglietti a 3,50 euro per i film italiani e europei. Il resto offerto come contributo pubblico. Mi pare che il momento sia positivo. Gli spazi sono sempre più confortevoli, con maggiori servizi per gli spettatori. Il cinema, come è successo in passato, deve essere di nuovo un’esperienza culturale e una grande emozione».

Le risorse

«Il Governo», ha aggiunto la senatrice Borgonzoni, «ha stanziato più di 700 milioni a sostegno dell’industria cinematografica nel suo complesso. Dalla produzione alla distribuzione alle sale. Dopo il Covid si assiste a una ripresa del settore e una crescita graduale del pubblico». La sottosegretaria alla Cultura, accolta dall’amministratore delegato di Notorius Cinemas, Andrea Stratta, si è poi soffermata sul piano nazionale di educazione all’immagine attuato nelle scuole italiane di ogni ordine e grado: «Stiamo facendo scoprire ai giovanissimi la magia del cinema. Andare al cinema è un’esperienza meravigliosa. Al di là della bellezza dello schermo e del suono fantastico, c’è la possibilità di condividere sentimenti. Ridi, piangi, ti emozioni. Sentimenti che non si provano a casa propria quando si guarda un film davanti alla tv. Con il progetto nelle scuole tanti giovanissimi sono andati per la prima volta al cinema e sono usciti dalla sala visibilmente emozionati per quello che hanno visto». Lucia Borgonzoni è appena rientrata da Berlino, dove ha partecipato agli eventi organizzati per celebrare le produzioni italiane presenti alla “Berlinale”, una delle più importanti rassegne cinematografiche. Tra i diversi appuntamenti, anche “Celebrating Connections” in cui hanno avuto spazio e risalto produttori, attori, registi e tecnici del nostro Paese: «Berlino è anche il luogo di incontro della parte economica del fare cinema e per questo ci sono tantissimi produttori italiani che dialogano con tutto il mondo della settima arte. Abbiamo anche organizzato un evento in cui sono stati presentati i nostri giovani talenti. Ha presentato la serata un attore e regista di 14 anni che ha appena finito di girare un film con Anthony Hopkins. Dobbiamo sostenere il lavoro di questi ragazzi alle prime esperienze artistiche».

Radiolina

La sottosegretaria alla Cultura ha poi raggiunto la sede del gruppo editoriale L’Unione Sarda per visitare le redazioni del quotidiano e di Videolina e partecipare a “La Strambata”, in onda su Radiolina. Ha messo in evidenza la forza del cinema che promuove i territori mostrandoli nel grande schermo: «Vedere un film significa conoscere storie e personaggi realmente esistiti, penso alla miniserie tv di Rai Fiction “Stand by” Me su Guglielmo Marconi, interpretato da Stefano Accorsi, tra gli artisti sul palco di “Celebrating Connections” a Berlino, o di fantasia, ma anche luoghi. I prodotti dell’audiovisivo rappresentano per i territori un’ottima opportunità per farsi conoscere all’esterno e mettono in moto importanti ricadute economiche con un circuito virtuoso che crea occupazione. In Sardegna penso al fenomeno “La Sirenetta”, live action del classico Disney, girato in diverse località del nord dell’Isola, come Castelsardo, Aglientu e Golfo Aranci, che ha proposto all’attenzione del mondo quei territori».

