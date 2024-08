Lucia Angotzi festeggia un secolo di vita 

Elmas festeggia la centenaria Lucia Angotzi. Nata a Monastir, ormai da sessant’anni è cittadina masesa a tutti gli effetti. Quando aveva 15 anni si è sposata con Nicolò Meloni, dalla cui unione sono nati tre figli che hanno regalato loro 6 nipoti e 5 pronipoti. Ma non solo. Angotzi è anche la trisnonna di una piccola bambina.

Una donna che ha dedicato tutta la vita ai figli mettendo al centro di tutto la famiglia. Facendo tanti sacrifici non si è mai tirata indietro dsavanti alle difficoltà, dando la sua mano d’aiuto a chi ha avuto bisogno. I parenti più stretti ne parlano come «una nonna meravigliosa sempre sorridente, buona e pronta in qualsiasi situazione». Oltre alla sua generosità tutti decantano le sue doti culinarie: «Finché era in forza amava viziare i cari con manicaretti e frittate dal sapore unico». Nonostante tutto ha sempre curato la sua persona facendo un salto, ogni settimana, dalla parrucchiera di fiducia.

