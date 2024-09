Luci spente, si accendono le proteste 

Si spengono i lampioni e si accendono le proteste. A Oristano sono decine le strade al buio e le segnalazioni sulla scarsa efficienza del servizio di illuminazione pubblica si moltiplicano. Da Torangius al Sacro Cuore, passando per via Cagliari, senza tralasciare le frazioni: le criticità non risparmiano nessun quartiere. Ci sono eccezioni, certo, come piazza Pintus dove il nuovo impianto illumina quasi a giorno l’area del Foro Boario.

Zone al buio

Ma sono molte di più le vie dove si cammina a lume di candela e attraversare sulle strisce pedonali è un’impresa ad alto rischio. Visibilità ridotta nelle vie Solferino, Meloni, Sauro e in tutta la zona retrostante il campo Tharros; luce fioca anche a Silì e Donigala. «Non è solo un problema di viabilità - lamentano i cittadini - la scarsa illuminazione favorisce gli episodi di microcriminalità». Dagli uffici comunali, però arrivano rassicurazioni: «A giorni entrerà nel vivo l’intervento di efficientamento energetico affidato alla City Green Light». Il progetto esecutivo da 4 milioni 600mila euro aveva ottenuto il via libera a inizio luglio «ma l’iter burocratico ha incontrato qualche intoppo - spiega il sindaco, Massimiliano Sanna - Sono previste aree di scavo anche nel centro storico ed è stato necessario ottenere le autorizzazioni dalla Soprintendenza. Ora siamo pronti ad incontrare il direttore dei lavori per la consegna della prima tranche di intervento che si svilupperà nell’arco di due anni».

Gli interventi

Già a inizio estate il comandante della polizia municipale, Gianni Uras, aveva emesso una prima ordinanza generica (alla quale seguiranno poi quelle specifiche) che prevede divieti temporanei nelle vie di volta in volta interessate dalla manutenzione ordinaria e straordinaria. Nei mesi scorsi è stato effettuato il nuovo calcolo illuminotecnico delle strade inserite nel progetto. «Siamo ai nastri di partenza - aggiunge il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu - sono già pronte 1300 armature e 500 nuovi pali dell’illuminazione. Interverremo su tutti gli apparecchi in esercizio e implementeremo il servizio dove è oggi è carente». Tra le novità, anche l’illuminazione del tratto di circonvallazione dalla rotonda di sa Rodia a via Emilio Lussu. «Partiremo dalle zone più pericolose e trafficate della città - va avanti il primo cittadino - siamo ben consapevoli dell’urgenza: è una questione di sicurezza».

Saranno realizzati anche nuovi attraversamenti pedonali illuminati con soluzioni smart per facilitare la mobilità degli ipovedenti e si interverrà sugli impianti semaforici . Nel frattempo, però, si cercherà di garantire l’ordinaria manutenzione: «Non è possibile - conclude il primo cittadino - che ci siano vie completamente al buio».

