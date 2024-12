Luci, presepe e mercatini per le feste 

Sarà inaugurato questa sera il villaggio di Natale e inizia il folto programma di eventi che andrà avanti fino al 6 gennaio. Posticipato al 15, a causa dell’annunciato maltempo, il presepe vivente che è diventato un appuntamento atteso e suggestivo proprio perché si svolge nelle grotte di via Necropoli e che si chiama “Su nascimentu in grutta”.

Nel vasto programma, per la prima volta nelle date del 19, 20, 21, 22, 23 dicembre in piazza De Gasperi, si terrà il “Videomapping”, con luci, colori e musica. Ancora piazza De Gasperi sarà protagonista di un evento culturale in programma il 22 dicembre: "Libri in piazza, piccola fiera del libro usato e mercatino per i bimbi", a cura di Museodiffuso.exe. E ancora, grazie al contributo dell’associazione culturale Officina Acustica, nel mese di dicembre si terranno due spettacoli in aula consiliare, naturalmente gratuiti: il 20 “Sorichitta”, spettacolo di teatro ragazzi, e il giorno seguente, sabato 21, "Ninna Nanna per la pace”, concerto-racconto delle Ninne Nanne del mondo. Infine, anche quest’anno non poteva mancare il concerto gospel che, proprio nel giorno di Natale, porterà nella chiesa di Santa Maria Goretti la tradizione del canti popolari americani.

RIPRODUZIONE RISERVATA