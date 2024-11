Luci per la festa del carciofo 

Il municipio, le strade principali, ma anche rotonde:a Villasor il natale arriva in anticipo e illumina (letteralmente) il paese. Il Comune ha fatto installare le luminarie nel centro abitato sorrese, anticipando di qualche giorno quella che potrebbe essere definita la tradizionale data di “addobbo”, quella dell’8 dicembre. D’altronde i festeggiamenti interesseranno Villasor già a partire da questo fine settimana: non si parla di natale, ma della nuova edizione della Festa del carciofo. E proprio la festa dedicata al prodotto principe dell’agricoltura sorrese, da tempo, è diventata sinonimo dell’avvicinarsi del natale e sancisce quindi il momento di piazzare le luminarie.

A confermarlo è il sindaco Massimo Pinna: «A Villasor, con la Festa del carciofo, comincia a respirarsi l’aria natalizia». In precedenza era stato proprio lui a suggerire che le luminarie fossero importanti non solo per la cittadinanza adulta, quanto per «i più piccoli, per permettere loro di sognare e sentire l’aria natalizia nel paese dove vivono». Tra gli altri edifici illuminati c’è la parrocchia di San Biagio e alcune strade del centro storico dove è possibile passeggiare sotto le decorazioni. (m. pil.)

