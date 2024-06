Luci misteriose sul sud Italia: «Un razzo di Musk» 

LIPARI. Hanno fatto il giro del web le enigmatiche luci comparse il 23 giugno nel cielo di molte regioni dell’Italia meridionale intorno alle 21,10. Non sono mancate ipotesi fantasiose, ma la più fondata è che a generare il fenomeno sia stato il secondo stadio del razzo Falcon 9 di SpaceX. Il grande alone in cielo erano i gas espulsi dai motori, ben visibile al pari del raggruppamento di satelliti Starlink per le connessioni internet.

Con il lancio del 23 giugno SpaceX ha raggiunto la cifra record di mille Starlink lanciati nei primi 6 mesi del 2024. «Premettendo che è difficile avere certezza di quanto avvenuto perché i lanci effettuati da SpaceX sono corredati da informazioni pubbliche incomplete, quasi al pari dei lanci effettuati dall’ex Unione Sovietica o dalla Cina, analizzando i filmati e mettendo a confronto i tempi è abbastanza certo si tratti di un secondo stadio di Falcon 9», dice Luciano Anselmo dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Cnr. Nei filmati si vedrebbe esattamente la fase in cui il secondo stadio esegue delle manovre che consentiranno poi il suo rientro, con la distruzione nell’atmosfera: un grande alone azzurrognolo dovuto ai gas espulsi dai motori, un punto molto luminoso alle sue spalle, il secondo stadio, e poco distante una striscia di luce, ossia i satelliti allineati ma non ancora distanziati tra loro.

RIPRODUZIONE RISERVATA