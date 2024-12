Luci, mercatini e lettere al Polo Nord: inizia il Natale 

Con l’accensione delle luminarie Selargius si veste finalmente a festa. Le luci di Natale da questo fine settimana illuminano le strade di diverse zone della città: dalle centralissime vie San Martino, Roma, Manin e San Lussorio, alla piazza Maria Vergine Assunta. Installazioni natalizie anche nella rotonda fra via Primo Maggio e via della Resistenza, in piazza Cellarium, nella rotatoria all’ingresso del rione di Is Corrias, e in via De Medici a Su Planu.

Clima di festa in attesa degli appuntamenti in calendario per il Natale selargino, organizzati dall’assessorato comunale alle Attività produttive. Si parte domenica 8 dicembre, con l’allestimento del villaggio al parco Si ‘e Boi: ci sarà la mega casa di Babbo Natale alta 9 metri, con trono e cassetta per inviare le letterine al Polo Nord. Secondo evento il 14 dicembre in via San Martino, con gazebo per la degustazione delle eccellenze locali, esposizione di auto e moto d’epoca, e suolo gratuito per i commercianti che vorranno esporre i loro prodotti. Il 20 il Natale arriva a Su Planu: si inizia alle 16, 30, in calendario la partecipazione dei babbi natale del vespa club, l’angolo street food con omaggio di castagne a tutti partecipanti. Il 21 si replica a Is Corrias, nella chiesa di San Tarcisio. E il 22 nuovo appuntamento a Si ‘e Boi.

RIPRODUZIONE RISERVATA