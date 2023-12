Luci e spettacoli per Natale 

Quest’anno il Natale si riaccende anche a Selargius, dopo anni di buio senza luminarie e iniziative in giro per la città. Finalmente tornano le illuminazioni in centro, a Su Planu, e per la prima volta le luci natalizie noleggiate dal Comune ci saranno anche nel quartiere di Is Corrias. Insieme all’animazione che coinvolgerà attività commerciali e associazioni culturali.

Clima natalizio

Le prime luminarie sono state montate dalla società Engie in centro, con colori e sfumature che ricreano quel clima natalizio atteso dai selargini da tre anni. In settimana si proseguirà nel resto della città: cascate di luci in via San Martino e in via Roma, luci a bandiera in via San Lussorio e via Manin, sfere giganti in piazza Cellarium e in piazza Maria Vergine Assunta, e due cigni nella rotonda davanti al liceo Pitagora. Illuminazioni previste anche a Su Planu e Is Corrias.

La speranza

Un’atmosfera di festa che si spera possa essere una boccata d’ossigeno per i commercianti di Selargius. «Il nostro obiettivo è valorizzare le nostre attività, con le strade che saranno più belle e accoglienti, e attraverso un programma di iniziative che coinvolgeranno gli imprenditori presenti in tutto il territorio», spiega l’assessora alle Attività Produttive Rita Ragatzu. Il calendario degli appuntamenti è pronto: si parte il 13 e il 14 dicembre con il villaggio di Babbo Natale con i gonfiabili nel parco Si ‘e Boi, il 16 il fulcro delle iniziative sarà via San Martino, con animazione e intrattenimenti musicali dalle 16,30. «La strada sarà chiusa al traffico», annuncia l’assessora, «e per l’occasione inviteremo imprenditori e hobbisti, compresi quelli di Su Planu, a esporre i loro prodotti lungo la via senza dover pagare il suolo pubblico». Il 17, spazio alla parata di Babbo Natale con gli elfi - sempre in via San Martino - e agli zampognari. Non solo: ci saranno anche i Babbi Natale in vespa, prima in piazza Maria Vergine Assunta - il 18 dicembre - il giorno seguente nel parco di Su Planu. E riparte anche il concorso per la miglior vetrina di Natale.

Bando e fondi

Sul fronte della cultura sono previsti spettacoli jazz, concerti gospel, ma anche esposizioni delle opere realizzate dai maestri di ceramica Pulli, sfilate con la banda musicale, e villaggi di Natale per i più piccoli. Date e orari saranno definiti in settimana dall’assessora alle Politiche culturali Oriana Bernardi con le quattro associazioni che hanno partecipato al bando. «Come Giunta abbiamo deciso di puntare su un Natale che rappresenti la vera identità delle associazioni, senza iniziative nelle strutture comunali», precisa l’assessora, «ma organizzate nelle strade, in modo da rendere più partecipe la città». Un programma che - fra luminarie e iniziative dedicate ai commercianti e alle attività culturali - costerà alle casse comunali oltre sessantamila euro. «Quest’anno la priorità è stata non escludere nessun rione», ribadisce la vicesindaca e assessora alle comunità di quartiere Gabriella Mameli, «per questo abbiamo pensato di allargare la programmazione natalizia anche a Su Planu e Is Corrias, in modo da coinvolgere tutto il territorio comunale».

