Luci e ombre sull’olio sardo: «Poche olive, ma alta qualità» 

«Una stagione tra le più particolari degli ultimi 10 anni». Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli, fa il bilancio ancora non definitivo della raccolta di olive e dalla produzione di olio in Sardegna. «Nonostante una produzione quantitativa nella media, l’Isola può vantare un livello qualitativo eccezionale delle olive e degli oli ottenuti, grazie a una stagione estiva calda e secca che ha quasi azzerato gli attacchi della mosca olearia, principale nemico dell’olivo».

Il clima poco generoso sotto il profilo delle precipitazioni estive ha quindi regalato un effetto collaterale positivo: «Le alte temperature di luglio e agosto, spesso superiori ai 38 °C, unite all’assenza di periodi umidi, hanno impedito il ciclo riproduttivo dell’insetto, determinando un raccolto sano», dice Piana. «Favorito anche dalle piogge di fine inverno e inizio primavera che hanno assicurato una buona riserva idrica nei terreni, permettendo una fioritura regolare in quasi tutti i territori».

Le prospettive di mercato sono quindi ottime, considerano tra l’altro che, spiega ancora Piana «il mercato dell’olio sardo 2025/26 si apre in un contesto di forte domanda interna e scarsità di prodotto a livello europeo, specialmente dopo il calo produttivo registrato da Spagna e Grecia».

Inoltre, il margine economico dei produttori «migliora sensibilmente, grazie a prezzi più alti del 20–25%, costi di difesa ridotti, per l’assenza di trattamenti fitosanitari, minori perdite di prodotto legate all’eccellente stato sanitario». Tuttavia, «il settore resta frammentato, con oltre il 70% della produzione realizzata da piccole aziende che trasformano in frantoi terzi, spesso senza marchio né strategia commerciale», conclude il responsabile del Csa.

RIPRODUZIONE RISERVATA