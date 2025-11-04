Luci e cabine nuove: il piano 

Dopo anni di proteste per le tante criticità legate all’illuminazione pubblica in numerose zone del paese, il Comune di San Gavino ha avviato un piano per accendere le luci nelle zone dove non ci sono mai state e sostituire quelle danneggiate. Gli ultimi disagi sono stati registrati nelle vie Piemonte, Sicilia, Liguria e San Francesco.

Il vertice

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha avuto un incontro con E-distribuzione per stilare un programma che interesserà tutto il centro abitato. «Abbiamo incontrato i referenti del gruppo Enel per affrontare insieme le criticità che si sono manifestate – in particolare – nei mesi estivi, quando numerosi cittadini hanno segnalato interruzioni ripetute della fornitura elettrica, in particolare nel mese di settembre – dice l’assessore ai Servizi Tecnologici Fabio Orrù –. Abbiamo voluto approfondire le cause dei disservizi e di individuare le azioni necessarie a rendere la rete elettrica comunale più efficiente e affidabile. I tecnici hanno rassicurato sul fatto che nei prossimi mesi verranno realizzati importanti lavori di ammodernamento e potenziamento della rete. È previsto un intervento di riqualificazione delle cabine di via Dante e via Michelangelo, insieme alla realizzazione di due nuove cabine secondarie in prossimità del nuovo ospedale e nei pressi della nuova stazione ferroviaria». Per l’amministrazione queste opere contribuiranno in modo significativo a migliorare la qualità e la continuità del servizio. «Inoltre – aggiunge Orrù – abbiamo proposto di accompagnare la riqualificazione della cabina di via Dante con un intervento di street art, capace di coniugare funzionalità tecnica e valorizzazione estetica dello spazio urbano».

La promessa

Nell’attesa che vengano eseguiti interventi specifici, restano i problemi di mancanza o scarsa illuminazione in molte aree periferiche del paese dove sono frequenti i guasti o ci sono strade come via Brivanda dove i residenti aspettano da diversi anni l’arrivo dell’illuminazione pubblica: a parte qualche plafoniera gli abitanti hanno ricevuto solo promesse. Inoltre ci sono cabine elettriche molto vecchie come quella di via Convento vicino alla chiesa di Santa Lucia. «Stanno procedendo le opere di sostituzione delle lampade ad alto consumo e dei pali non più sicuri ad opera di Edison. Una volta ultimate, prevedranno un sistema di telecontrollo che consentirà di individuare celermente eventuali guasti o malfunzionamenti». ( g. pit. )

