Luci della pista in tilt a Linate 

Disagi e ritardi nella serata di ieri in vari aeroporti italiani (in particolare i tre scali sardi) per un problema alle luci della pista di Linate, che ha determinato la chiusura al traffico per circa un’ora dello scalo milanese. Chiusura precauzionale, perché la scoperta di un cortocircuito in un pozzetto elettrico ha suggerito di fermare i voli fino alla riparazione, per non rischiare spegnimenti improvvisi dell’impianto.

L’imprevisto si è protratto dalle 21.15 alle 22.10, ma le ripercussioni sono state tante. In Sardegna, in particolare, ritardi tra una e due ore per gli ultimi voli in arrivo a Cagliari, Alghero e Olbia.

