Luci colorate, la nuova rotatoria diventa un’attrazione 

La rotatoria appena terminata, tra via San Fulgenzio e via Decio Mure, si arricchisce di particolari che la rendono più visibile e anche suggestiva. Appena fa buio, infatti, tutto attorno al perimetro è stato posizionato un fascio di luci a led che si illumina di vari colori, a intermittenza: verde, blu, bianco, viola e giallo. Impossibile non notarla anche a una certa distanza.

Al centro verrà installata l’opera in vetro di Murano: un grappolo d’uva a simboleggiare Monserrato, città di antica tradizione vitivinicola. Il piedistallo c’è già, pronto a sorreggerlo.

«La rotonda è stata progettata e pensata non solo per mettere in sicurezza un importante snodo d'ingresso e uscita da Monserrato, ma anche per renderla luminosa e individuabile nelle ore notturne alla vista degli automobilisti», dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. Sui tempi di posizionamento dell’opera di Murano, l’assessore e vicesindaco della Giunta guidata dal sindaco Tomaso Locci non si sbilancia, limitandosi a dire che ci vorrà «un mesetto circa», considerato che ci sono le vacanze di Pasqua di mezzo.

«Insomma, la rotatoria è un’opera che racchiude in sé la voglia che questa amministrazione comunale monserratina ha di rendere più moderna la nostra cittadina, e questo significa quindi curare anche la bellezza di quello che si progetta», prosegue. «Tra l'altro, si tratta di uno degli interventi rimasti all'interno del budget previsto, dunque senza ulteriori lievitazioni dei costi. Questo è un impegno che stiamo prendendo anche per altri progetti», sottolinea.

L’assessore sostiene che la rotonda illuminata a led con vari colori è un’attrazione così come lo sono tutti gli altri lavori che sono già in fase di realizzazione e in programma: tra questi, l’ex cimitero, dove sorgerà un grande parco attrezzato, e il compendio del “Campo di aviazione” (ex comparto 8, recentemente rinominato). A progettare la rotatoria è stato lo stesso Nonnoi, ancora prima di essere nominato assessore e quindi quando non aveva alcuno incarico politico.