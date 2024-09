Luci blu a Palazzo  contro i suicidi 

«Prevenire il suicidio è possibile» Ne è sicura Annalisa Masala, presidente di Voce Amica Sassari, l’organizzazione di volontariato in prima linea con il suo servizio telefonico per supportare chiunque «abbia un disagio emotivo e voglia parlarne in modo anonimo».

E proprio domani sarà la Giornata mondiale per la prevenzione al suicidio a cui aderisce, insieme a numerose città della Penisola, anche il Comune di Sassari, illuminando di blu Palazzo Ducale. «È un simbolo di speranza, un invito a non voltarsi dall’altra parte e a riconoscere il valore dell’ascolto. È anche un forte richiamo alla collaborazione tra istituzioni e associazioni come la nostra». Che ogni giorno mette a disposizione uno spazio sicuro, attraverso il telefono, la mail e la chat «dove chiunque possa trovare una voce amica pronta ad ascoltare».

«Il lavoro che svolge Voce Amica a Sassari è prezioso e insostituibile - dichiara il sindaco Giuseppe Mascia - ma l’emergenza cui i volontari devono far fronte ci impone il dovere di concretizzare quelle politiche di inclusione di cui ci siamo fatti promotori». Per affrontare una crisi sociale che necessita di una rete solida e interconnessa capace di sostenere chi si sente escluso e privo di ogni speranza.

E in città l’allarme è reso palese dall’aumento del 70% delle richieste arrivate a Voce Amica dalla pandemia, sintomo, sostiene Lalla Careddu, assessora alle Politiche sociali, «delle ampie sacche di disagio e solitudine con cui dobbiamo fare i conti». «È necessario lavorare anzitutto sulla prevenzione - rimarca Careddu - e sulla costruzione di una comunità sempre più sensibile e premurosa».

