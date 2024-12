Luci accese, shopping spento 

Le luci si sono accese poco prima di sant’Andrea, giusto per creare una simbiosi tra la festa patronale e il periodo natalizio. Ma nell’arrembaggio che è stato il Black Friday, nei negozi si respirava tutto fuorché aria di festa. È più che altro uno shopping d’attesa, con la corsa al regalo che non è frenetica e forse la maggior parte degli acquirenti aspetta le benedette tredicesime per qualche pensierino da far trovare sotto l’albero ai propri cari. «Nel calendario questa è una zona grigia», sostengono tanti commercianti, anche se qualcuno manifesta fiducia in vista dei prossimi venti giorni: «Noi stiamo lavorando molto meglio rispetto al passato. Anche lo scorso fine settimana c’era tanta gente a passeggio in un contesto piacevole, con bambini che giocavano senza doversi preoccupare del traffico», dice Miles Theissen, proprietario della giocheria La Piazzetta nel corso Umberto pedonalizzato.

Il termometro

I portafogli dei clienti sono leggeri. La speranza è riposta sulle tredicesime, sebbene tra mutui, rate, bollette e aumenti sembrano già spese ancor prima che arrivino. «La fiducia - afferma Gianluca Deriu, direttore di Ascom-Confcommercio Nuoro-Ogliastra - non viene mai a mancare, ma ricordiamoci sempre che oggi la prudenza nelle spese è altissima, soprattutto nel segmento delle famiglie. Veniamo da una stagione con tassi molto elevati e con i pagamenti delle bollette diventa tutto più difficile. Ma non demordiamo affatto, a Natale qualcosa si fa sempre». Il dirigente dell’associazione di categoria predica positività, nonostante la consapevolezza di una fase storica delicata e un avversario come il commercio elettronico con cui la battaglia sembra impari. Lo sa anche l’amministrazione comunale, che però ha voluto creare un clima festoso con le decorazioni illuminate (finanziate dalla Camera di commercio con 23.807 euro) a incorniciare le strade.

Fiducia

I commercianti, seppur in attesa degli affari, gradiscono gli allestimenti. «La settimana - riflette Roberto Chiai di Viceversa - è stata animata dal Black Friday, una bella occasione per i clienti per visitare i negozi. Ma è stato apprezzato anche il fatto che il Comune, in grande anticipo, ha posizionato le luminarie dando quell'atmosfera che tutti vogliamo. Poi si susseguiranno le manifestazioni e quindi siamo positivi: sarà un bel Natale per chi fa commercio e anche per i cittadini che avranno modo di passeggiare in una cittadina dove si respira l'aria di festa». Pensa positivo anche Donatella Serra (La Pelle): «Creare le atmosfere festive tipiche del Natale aiuta ad alimentare il clima festoso che piace anche agli adulti. Poi si sa, gli acquisti si rimandano all’ultimo quando arrivano le tredicesime».

RIPRODUZIONE RISERVATA