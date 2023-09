Luci a San Siro per il derby che vale il primato 

A San Siro è il giorno più atteso, è il giorno del derby con Inter e Milan pronte a difendere il primato in classifica, oltre che l’onore.

Inzaghi

Il bello di poter scegliere alla vigilia di un derby non decisivo ma che permette di mandare «un bel messaggio» in caso di vittoria e soprattutto scrivere la storia del club nerazzurro. Simone Inzaghi si crogiola nell'imbarazzo della scelta di una rosa che gli permette di lasciare in panchina un giocatore come Frattesi. Oggi c'è un derby che regalerà la vetta della classifica, preparato troppo in fretta a causa degli impegni delle Nazionali e dal peso specifico meno rilevante degli ultimi disputati. È ancora presto per fare valutazioni. Lo fa capire Inzaghi quando, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, ricorda ironico che «fino a poco fa si diceva che l'Inter si era indebolita avendo ceduto giocatori importanti, ora dopo tre partite sembra che debba vincere l'Europeo anche se è l'Italia a giocarlo». Insomma serve equilibrio nei giudizi. «Il Milan ha ben impressionato in queste prime partite così come l'Inter. Arriviamo bene, è solo la quarta giornata, ma è una partita importante che vogliamo fare nel migliore dei modi. Sono due squadre che si sono rinnovate», spiega l'allenatore, «che hanno cambiato, che sono partite bene con la propria identità. Non è una partita decisiva, ma sappiamo quanto è importante».

Pioli

«Non abbiamo paura di nulla: voglio vedere il Milan e giocheremo per vincere il derby». Il milanismo di Pioli è riassunto nelle frasi che pronuncia a poche ore dal derby, con quello stile che lo contraddistingue e che si traduce in un concetto mai tradito: guardiamo a noi stessi, sappiamo cosa valiamo o soprattutto cosa vogliamo. Non è ingenuo, Stefano Pioli, e sa che non tutto dipenderà dal suo Milan. Anche perché di fronte ai rossoneri ci sarà «l'unica squadra che ha tenuto testa e giocato alla pari con i campioni d'Europa del City». Ma se c'è poco merito nella semplice esecuzione del proprio dovere, è proprio in quel qualcosa in più che l'allenatore cerca la celebrazione dei suoi. «È una squadra forte», dice ancora dell'Inter, «ma noi cercheremo di metterli in difficoltà e proveremo a vincere la partita. Sono convinto del modo con cui affronteremo il match. Certo, la gara l'abbiamo preparata nei minimi particolari e sappiamo cosa proporre e cosa potrebbero proporre i nostri avversari».

