Serie A.
28 settembre 2025 alle 00:53

Luci a San Siro: c’è Milan-Napoli 

Luci a San Siro, c’è Milan-Napoli alle 20.45. Un test di crescita per ribaltare i pronostici della partita: Allegri presenta così il primo big match dei rossoneri. La squadra partenopea «ha meritatamente vinto il titolo ed è ancora favorita» ma non è una sfida che può spostare gli equilibri. «Non si decide lo scudetto e non si decide l'entrata in Champions. Non è che se vinci ti danno 70 punti». La pensa allo stesso modo Conte che, intanto, vuole blindare il primato.

Le altre gare

Sono in tutto cinque le partite in Serie A oggi. Attesa per il derby toscano tra Pisa e Fiorentina alle 15. A rompere il ghiaccio saranno, però, Sassuolo e Udinese alle 12.30. Alle 18, il Lecce ospita il Bologna.

