Luchè, Mara Sattei e Klingande: che notte alla Fiera 

È passata da 15 minuti la mezzanotte quando il rapper napoletano Luchè è salito sul palco dell’Ogopogo Summer Festival della Fiera di Cagliari. «Voglio sentire la vostra voce stasera!» Ha detto alla folla dei tanti giovani accorsi da tutta l’isola per ascoltare le sue rime e in tanti aspettavano che dicesse qualcosa in merito al dissing (un duro botta e risposta via rap) di questi giorni con Salmo. Ma nella prima parte dello show ha solo regnato la sua musica accolta tra gli applausi. «Sono contento di essere qua in Sardegna in questa isola che mi ha sempre accolto col cuore». E così Luché ha subito sfoderato le sue “No love”, “O’ primmo ammore”, “Star” e “Nada”.

Sattei è grande

Grande accoglienza ieri anche per Mara Sattei, la cantante di Fiumicino che ha spiccato il volo, e non si accontenta più di essere soltanto la sorella del rapper e produttore Thasup, ma grazie alle fortunate collaborazioni con Fedez e Tananai ne “La dolce vita”, e con Giorgia in “Parentesi”, e alla recente partecipazione al Festival di Sanremo di quest’anno col brano “duemilaminuti”, scritto nientemeno che da Damiano David dei Maneskin, è diventata un nome di spicco.

Il dj francese

Tra i due cantanti, acclamata l’esibizione del disc-jockey francese Klingande, che a soli 32 anni, vanta già dieci anni di carriera con i suoi singoli al top delle classifiche europee, che ha fatto letteralmente saltare il pubblico in questa rovente serata di luglio.

La prima sera

Venerdì sera, a far scatenaretremila persone, è stato Purple Disco Machine, dj e produttore tedesco vincitore di un Grammy, famoso hit-maker di singoli ai vertici delle classifiche mondiali della musica dance. Dopo di lui si è esibito il cantautore romano Coez, che mischia il rap al brit-pop, che ha cantato i suoi più importanti successi, che gli sono valsi diversi dischi di platino, tra cui “Faccio un casino”, “Occhi rossi”, “Barceloneta”, “Yo mamma”, “Non erano fiori”, con il pubblico che cantava squarciagola la sua più celebre canzone “La musica non c’è”, rimasta ai vertici delle classifiche nel 2017. In apertura del festival, durato sei ore, anche Dadà, cantautrice napoletana direttamente dall’ultima edizione di X Factor, che mescola musica tradizionale a suoni elettronici, e vari dj isolani.

Gran finale

Stasera, nella serata conclusiva del festival, grande attesa per il live del duo Coma_Cose, il rapper Shiva e Pino D’Angiò ed Emmanuelle.

