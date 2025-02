“Luce su luce”, il saluto a Karim 

Il drappo bianco sulla bara, che alla fine prenderanno sulle spalle (tra gli altri) il figlio-erede Rahim con suo zio Amyn. Il bianco totale delle donne, negli abiti e nel velo leggero poggiato sulle teste. Luce su luce , da un verso del Corano, è lo spirito che accompagna l’ultimo saluto a Karim Aga Khan 4° nell’Ismaili center di Lisbona, dove la comunità religiosa ha un quartier generale internazionale. È Ismaili tv, canale ufficiale a diffondere in tutto il mondo, a beneficio di 15 milioni di fedeli il funerale del principe imam morto nella capitale portoghese il 4 febbraio.

Gli invitati

Funerale privato per trecento persone. E sono dimensioni privatissime per il leader di un’imponente comunità religiosa distribuita su base planetaria e di un impero economico (quantificato in circa 13 miliardi di dollari) in gran parte investito in attività di carattere umanitario. C’erano il primo ministro canadese Justin Trudeau (il principe Karim aveva anche la cittadinanza onoraria canadese), l'emiro del Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani, attuale proprietario della Costa Smeralda, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa e l'ex Re di Spagna Juan Carlos I, amico di una vita, immancabile presenza anni fa alle regate dello Yacht club. Molte le delegazioni diplomatiche di diversi Paesi e rappresentanti di organizzazioni umanitarie ma soprattutto i delegati della comunità ismailita. Nei giorni scorsi parole di cordoglio sono arrivate dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e, tra gli altri Capi di Stato, dal presidente francese Macron.

La famiglia

Se però si restringe lo sguardo alla prima fila, è il funerale di un babbo, un fratello, un nonno. Con qualche lacrima da ricacciare indietro. C’è Rahim, 53 anni, il secondogenito investito ufficialmente del ruolo di Imam, Aga Khan 5°, con accanto i suoi due bambini con giacca e cravatta blu, e la serietà dei piccoli nei riti dell’addio, Amyn, il fratello di Karim un anno più piccolo, la primogenita Zahra, Hussain e Ali Muhammad, il più giovane nato dal secondo matrimonio.

Il rito

Nella sala del centro di Lisbona risuona Allah è grande , le preghiere e i versi del Corano ad accompagnare un saluto che la tradizione vuole sobrio, in quanto – come per i cristiani – non addio ma segno di un passaggio all’altra vita. Una lunga processione circolare degli invitati passa in maniera ordinata intorno alla salma con un gesto di saluto e rispetto. Poi, sono gli stessi uomini della famiglia, a prendere la bara sulle spalle e a portarla fuori per caricarla sul carro funebre. Nell’Islam la sepoltura deve avvenire il più presto possibile e il corpo parte subito per l’Egitto dove le sue spoglie saranno deposte oggi, in una "cerimonia di sepoltura privata", ad Assuan. Martedì a Lisbona una cerimonia privata renderà omaggio a Rahim, che suo padre ha designato, 50° Imam degli Ismailiti.

Sull’Isola

In serata, il gruppo “Sardegna in volo” su Facebook segnala sull’isola il passaggio del volo di Tap Air Portugal da Lisbona ad Assuan. L’ultimo volo di Karim Aga Khan sulla terra sarda.

