«Luce staccata perché gli inquilini non pagano Ora aspetto un incontro con il Comune» 

«L’ascensore non funziona da due anni e le scale sono al buio ma nessuno nella palazzina comunale di via Col del Rosso 6 fa niente per gli inquilini, molti dei quali anziani con gravi patologie».

Nei giorni scorsi un cittadino, Marcello Roberto Marchi,si era rivolto al sindaco Paolo Truzzu e al presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco affinché intervenissero per risolvere il problema. «Nella palazzina comunale c’è un ascensore moderno, ma non funziona da due anni», aveva spiegato. «Il condominio non pagava le bollette e l’Enel ha tolto la corrente», aveva riferito, aggiungendo che l’amministratore del condominio aveva lasciato l’incarico.

In realtà l’amministratore, Cristina Ruiu, è ancora al suo posto ma, chiarisce, «con le quote dei soli due condomini che pagano una quota media di 47 euro al mese non si può fare molto. Anche io sono senza compenso dal 2016», sostiene, aggiungendo di essere in attesa di una convocazione dal Comune, assessorato al Patrimonio, per chiarire la situazione.

Marchi aveva sostenuto di aver investito del problema il Servizio Edilizia residenziale pubblica del Comune ma di non aver ottenuto risposte. «Il Comune è il proprietario degli alloggi, dei quali deve curare la gestione, ma non risulta che abbia dato mai risposta, tanto meno è stata presa in esame la situazione per comprendere le ragioni e promuovere le iniziative necessarie», aveva accusato.

