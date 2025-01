Luce sempre accesa, deve dormire per terra 

Mercoledì faceva freddo a Teheran: di notte il termometro è sceso a -2, la massima è arrivata a 6. Nel carcere di Evin è rinchiusa dal 19 dicembre la giornalista Cecilia Sala. Non ha un letto: riposa sul pavimento, che è molto freddo, e le sono state date solo due coperte. Una la mette a terra, una la usa per coprirsi. Il freddo di Evin è noto a chi è passato per quel carcere e lo definisce «doloroso». E poi quella maledetta luce al neon, accesa 24 ore su 24. E gli occhiali da vista sequestrati. Nessun contatto umano, solo una fessura che si apre nelle ore dei pasti dalla quale entrano datteri e poco altro. Cecilia Sala lo ha raccontato nell’unica telefonata che le è stato concesso di fare ai genitori. Per poi aggiungere, più volte: «Bisogna fare molto in fretta». L’unico volto amico che la giornalista ha potuto vedere in queste due settimane è quello dell’ambasciatrice Paola Amadei: un incontro durato trenta minuti alla presenza delle guardie, che hanno preteso che parlassero in inglese. Le aveva portato un pacco con prodotti per l’igiene, libri e un panettone. Ma a Cecilia non è stato mai recapitato. Sono ore di attesa per la famiglia della giornalista e per il compagno Daniele Raineri, giornalista anche lui. Le parole di Cecilia hanno tolto ogni dubbio ai suoi cari sulle pessime condizioni in cui è detenuta, per nulla «dignitose» come le avevano definite all’inizio le autorità. La loro scelta di non parlare, di non fare dichiarazioni, la dice lunga sulla tensione che stanno vivendo, in attesa di notizie positive.

