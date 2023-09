«Luce e gas, sarà una stangata»  

L'energia continua a riservare brutte sorprese agli italiani. Il presidente dell'Arera, l'autorità pubblica che fissa le tariffe di luce e gas sul mercato tutelato, Stefano Besseghini, a un convegno del Sole24Ore a Milano ha detto di prevedere «un po' di sussulto» nelle tariffe negli ultimi tre mesi dell'anno, a causa delle oscillazioni sui mercati dell'energia. Domani l'Arera renderà noto l'aggiornamento delle tariffe elettriche sul mercato tutelato, il prossimo 3 ottobre di quelle del gas. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, è stato ben più diretto prevede una catastrofe per le famiglie: un aumento del 12% per la bolletta della luce per l'ultimo trimestre del 2023 e un aumento del 9% per la bolletta del gas di settembre.

Grido d’aiuto

Il numero uno di Nomisma non a caso era ieri in Sardegna, a Chia, tra gli ospiti dell’annuale convention organizzata da Confartigianato dal titolo “Energies and Transition School” che fa il punto sulle strategie per sostenere artigiani e piccole imprese nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale. «Da settembre 2021 a oggi, le attività isolane hanno pagato per l’energia elettrica quasi 1 miliardo di euro in più rispetto alle condizioni normali», ha detto la Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai. «Un impatto senza precedenti sulle piccole attività produttive isolane che rischia di ingigantirsi ulteriormente se non si interverrà».

Interventi

Tra gli interventi, oltre a quello di Tabarelli, che ha confermato i timori «Abbiamo il dovere di fare ricerca e trovare soluzioni sostenibili per famiglie e imprese, perché non siamo fuori dall’emergenza. L’inverno ci aspetta con i suoi picchi di richieste e le risorse cumulate non sono infinite», anche quello dell’ex ministro Luigi Di Maio, oggi rappresentante speciale Ue per i Paesi del Golfo: «Il rapporto con i Paesi del Golfo è cruciale per l’Unione Europea, pertanto dobbiamo impegnarci in diplomazia e stringere le relazioni con chi sta investendo in sviluppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA