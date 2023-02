Luce e gas, bollette più leggere 

Rispetto alla spesa sostenuta nell’intero 2022 dalle famiglie italiane (1.866 euro per il gas, 1.322 euro per la luce) il risparmio complessivo per le forniture energetiche sul mercato tutelato raggiungerebbe quota 959 euro a nucleo.

In media la bolletta del gas si attesterebbe così attorno ai 1.154 euro annui, «equivalente ad un risparmio, rispetto alle tariffe oggi in vigore, di 237 euro annui a famiglia; per l’elettricità la bolletta media scenderebbe a quota 1.075 euro annui a nucleo, con una minore spesa rispetto ai valori odierni pari a 359 euro, e un risparmio complessivo tra luce e gas di 596 euro annui a famiglia», prosegue il Codacons.

Le speranze delle settimane scorse si sono quindi trasformate col tempo in sicurezze, o quasi. Del resto l’associazione dei consumatori ricorda: «con i prezzi del gas che da giorni si mantengono al di sotto dei 51 euro al megawattora le tariffe in bolletta per il mese di febbraio sul mercato tutelato (che saranno comunicate da Arera a inizio marzo) dovrebbero scendere di circa il 17%, mentre quelle della luce per il secondo trimestre del 2023 potrebbero diminuire addirittura del 25%».

In un mare di lacrime per i portafogli dei sardi arriva qualche buona notizia. Le migliori sembrano giungere dal comparto energia: secondo i calcoli fatti dal Codacons infatti «sono previste sensibili riduzioni per le tariffe del gas di febbraio e per quelle dell’elettricità del prossimo trimestre che potrebbero comportare risparmi in bolletta da quasi 600 euro annui a famiglia».

Nuove tariffe

«Tuttavia sulle bollette di luce e gas pesa l’incognita del ritorno degli oneri di sistema», avverte l’associazione dei consumatori. «Il prossimo 31 marzo, infatti, scadrà l’azzeramento degli oneri sulle bollette dell’energia varato dal Governo, con la conseguenza che, in caso di mancata proroga del provvedimento, dall’1 aprile le bollette torneranno a salire, considerato che gli oneri di sistema pesano per il 10,7% sulle fatture della luce e per quasi il 5% su quelle del gas».

Carrello della spesa

Ma a preoccupare i bilanci familiari dei sardi è anche l’acquisto dei beni alimentari. E in questo caso le notizie sono tutt’altro che confortanti, soprattutto per cagliaritani e sassaresi: «A un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina Assoutenti ha realizzato infatti uno studio che dimostra «come la guerra abbia influito in modo pesante sui prezzi al dettaglio di alcuni prodotti di largo consumo venduti in Italia».

Prendendo in esame tre beni le cui materie prime sono state interessate dalla guerra - attraverso sia una riduzione delle forniture da Russia e Ucraina, sia un rialzo generalizzato delle quotazioni internazionali «Assoutenti ha analizzato i listini al dettaglio di pane fresco, pasta di semola di grano duro e olio di semi di girasole nelle principali città italiane, confrontando i prezzi attuali con quelli in vigore a gennaio 2022, prima dell’invasione russa».

Classifiche

Siracusa è la città italiana dove oggi l’olio di semi costa di più, con un prezzo pari a 3,80 euro al litro, seguita da Genova (3,54 euro) e Sassari (3,44 euro), mentre Cagliari vanta invece il record della pasta più cara d’Italia, con una media di 2,32 euro al kg.

«Senza dubbio la guerra in Ucraina ha modificato profondamente i prezzi al dettaglio di molti prodotti venduti nel nostro paese», spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. «Lo stop alle importazioni di grano, mais, olio di girasole da Russia e Ucraina, paesi che sono i principali produttori mondiali, ha portato come noto a rialzi delle quotazioni della materia prima, che si sono trasferiti in modo diretto sui prezzi al dettaglio di negozi e supermercati italiani. A ciò si aggiungono però anche evidenti fenomeni speculativi, considerato che la pasta viene realizzata con il grano duro, materia prima che l’Italia non importa dai due paesi in guerra».

