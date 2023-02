Luce ai villaggi del Congo nel nome di Franco Laconca 

Starà certamente sorridendo Franco Laconca. A sapere che il suo progetto fortemente voluto quando era in vita continua a prendere forma. Che il grande cuore di Tortolì arriva sino all'Africa. Perché un nuovo tassello frutto della generosità di tanti si aggiunge al Centro medico chirurgico a lui intitolato nel cuore della repubblica del Congo, alla periferia di Kenge.

Elvira Depau porta avanti il progetto di suo marito e anche questa volta ha fatto centro. Grazie ai fondi raccolti durante l'ultima pesca di beneficenza e donazioni di privati si sono potuti avviare i lavori per la posa dell'impianto fotovoltaico nel centro. «Al termine dei lavori avremo risolto buona parte delle problematiche legate all’energia elettrica» spiega Elvira - finora si è lavorato con l’ausilio di gruppi elettrogeni, l’installazione dei pannelli solari consentirà di avere continuità nell’erogazione di corrente elettrica, indispensabile anche per mettere in funzione la pompa di pescaggio dell’acqua dal pozzo, e garantire acqua corrente al centro».

L'idea solidale nasce anni fa dalle chiacchierate fra don Floribert Kiala, vice parroco congolese in missione nella cattedrale di Sant'Andrea e Franco Laconca, allenatore molto conosciuto e stimato, una vita dedicata al mondo dello sport e caratterizzata da un forte impegno nel sociale, e che, quando era in vita, esprimeva la volontà di aiutare le popolazioni africane.

Tanto è stato fatto in questi sette anni grazie alla generosità delle persone e alla tenacia di Elvira Depau e delle figlie Luciana, Emanuela e Daniela. Il Centre de Santè Franco Laconca è un centro medico chirurgico con reparto maternità diventato un presidio di primo soccorso indispensabile per circa 20 villaggi che dona opportunità di cure ai più poveri.

«Siamo orgogliosi e felici di questo nuovo progetto e ringraziamo di cuore per l'estrema generosità tutti quanti hanno contribuito alla pesca di beneficenza e con donazioni» dice Elvira che ricorda anche come tutto questo è stato possibile oltre alla solidarietà delle persone, a don Floribert, operativo sul posto, volontari come Cristian Ferrante, di Lanusei, che ogni anno si reca in Africa per seguire il progetto e anche altre missioni in favore dei più poveri.