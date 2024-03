Lucchetta e Tapia agli studenti: «Non arrendetevi mai» 

Da Cuba in Italia a cercare lavoro e fortuna con lo sport. Prima dell'incidente che gli ha fatto perdere la vista, ha giocato a baseball anche a Iglesias. Dopo il buio, in qualche modo, è rinato.

«Prima vedevo ed ero cieco, ora sono cieco e vedo». È il messaggio lanciato da Oney Tapia, medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo nel getto del peso e nel lancio del disco per non-vedenti, tre volte oro agli Europei. Spalleggiato da un altro campione, Andrea Lucchetta, bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles e oro ai mondiali di volley, davanti a quasi 500 studenti di quattro scuole superiori di Cagliari, ha fatto vedere, dal palco del Teatro Massimo, come si respinge una palla con la mazza. E come si lanciano peso e disco. Alla fine ha anche ballato. Tutto questo per dire alle nuove generazioni: «Non fermatevi davanti agli ostacoli, se avete un traguardo, lottate per raggiungerlo».

È la quinta e ultima tappa 2024 di Campionidivita, un'iniziativa promossa dalla società RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico. «Qualunque sia la disciplina sportiva che si sceglie di praticare - ha spiegato Lucchetta - quello che conta è riuscire a viverla sempre con leggerezza e divertimento, rispettando sé stessi e gli altri. Servono impegno, determinazione, passione, ma soprattutto il rispetto per la propria vita e per quella degli altri, il che si esplicita nella capacità di essere inclusivi nella diversità».

Messaggio ribadito da Tapia: «Dopo l'incidente che mi ha fatto perdere la vista ho acceso una nuova luce nella mia vita e ho deciso di farlo seguendo la mia passione più grande: lo sport. Ciascuno di noi ha un talento nascosto che spesso tende a rimanere tale: la tenacia». Presente anche Silvio Tolu, della squadra dei Casteddu4Special: «Allenarsi, prepararsi, sognare, dare tutto, sono gli ingredienti primari e fondamentali per togliersi soddisfazioni – ha detto -. Il Cagliari Calcio ci permette di indossare una maglia prestigiosa che va rispettata e onorata». Oxana Corso, velocista, argento sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra, ha invece mandato un messaggio a distanza: «Non sentitevi mai diversi alla fine, se ci pensate, siamo diversi da chi? In realtà da nessuno di reale, solo dell'idea che ci facciamo di ciò che vorremmo essere»

