Lucca si prepara: «Con il Cagliari è scontro diretto»  

Se il Cagliari ha difficoltà in trasferta, dove non ha mai vinto, l'Udinese le ha in casa dove ha potuto festeggiare soltanto una volta sulle tre vittorie in tutto il campionato. L'unico successo da quando l'impianto friulano si chiama Bluenergy Stadium è il 3-0 al Bologna del 30 dicembre, con un totale di 10 punti conquistati in 12 gare: è il terzo peggior rendimento interno del campionato, davanti solo a Empoli (9 punti) e Salernitana (7), mentre il Cagliari alla Domus ne ha fatti 15. Nell'ultima partita in casa l'Udinese ha tenuto la porta inviolata per la seconda volta, con lo 0-0 contro il Monza dello scorso 3 febbraio, prima di andare a espugnare il campo della Juventus lunedì scorso.

Il rientro

Oggi allenamento mattutino per l'Udinese, dopo che ieri la squadra agli ordini di Gabriele Cioffi aveva svolto esercitazioni tattiche e partitella. Sabato alle 14 l'allenatore parlerà nella conferenza stampa di vigilia. Non ci sono particolari novità dal punto di vista degli indisponibili, che continuano a essere i lungodegenti Bijol, Deulofeu ed Ebosse: quest'ultimo si è gravemente infortunato al ginocchio nel match d'andata, il 17 settembre, in quella che finora è la sua unica presenza coi bianconeri. Il ritorno della squalifica di Pereyra dà a Cioffi una doppia possibilità: schierarlo largo a destra per confermare il 3-5-2 con Lucca e Thauvin in attacco, opzione favorita essendo stata scelta nelle ultime tre gare, o rimettere l'argentino trequartista dietro una sola punta.

La punta

Proprio Lucca è il miglior marcatore dell'Udinese, con 6 gol. L'attaccante ex Pisa e Ajax è sicuro che domenica i friulani sfrutteranno i benefici dello 0-1 alla Juventus: «Quella vittoria migliora il morale in vista del Cagliari, che sarà uno scontro diretto», le parole al canale ufficiale della società, «vogliamo risalire la classifica, ora mi sono sbloccato mentalmente assieme alla squadra». Domenica sarà ancora chiusa la Curva Nord, per la sanzione dopo i cori razzisti a Maignan. «Spero ci sia tanta gente negli altri settori, ho sentito che i tifosi del Cagliari verranno in blocco e abbiamo bisogno del supporto dei nostri sostenitori per prenderci i tre punti», il commento di Lucca.