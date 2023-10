Lucca entra e fulmina il Monza Cioffi sorride  

Monza 1

Udinese 1

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio 6.5; A. Carboni 6.5, Pablo Marí 6 (15’ st Bondo 6), Caldirola 6; Ciurria 6 (41’ st V. Carboni sv), Gagliardini 6, Pessina 6, Kyriakopoulos 6.5; Colpani 7 (35’ st Birindelli sv), Vignato 6.5 (15’ st Mota 6); Colombo 5 (35’ st Maric sv). In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Pereira, Bettella, Cittadini. Allenatore Palladino 6.

Udinese (3-5-1-1) : Silvestri 6; Perez 6, Bijol 6, Kabasele 6; Festy 5.5 (10’ st Ferreira 6), Samardzic 5.5 (10’ st Lucca 7), Walace 5.5, Payero 5 (17’ st Lovric 6), Zemura 5.5 (17’ st Kamara 6); Pereyra 5.5; Success 5. In panchina: Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Zarraga, Quina, Akè, Tikvic, Camara, Thauvin, Pafundi. Allenatore Cioffi 6.

Arbitro : Prontera di Bologna 6.

Reti : 27’ pt Colpani, 21’ st Lucca.

Note : ammoniti Pablo Marì, Ferreira, Pessina. Angoli: 10-3. Recupero: 1’, 5’.

Monza. Temeva la scossa dell’Udinese, Raffaele Palladino. Gabriele Cioffi, alla sua (nuova) prima sulla panchina dell’Udinese riesce a darla nella ripresa. Andandosi a prendere un punto in rimonta, dopo che l’elettricità l’aveva messa l’ormai solito Colpani: quinto gol stagionale alla decima, più di quanti ne aveva messi a segno in 27 gare la stagione precedente. Il minuto è il 26: Carboni lancia Kyriakopoulos, cross che taglia l’area e il centrocampista bresciano di controbalzo va in rete. Al cambio porte, friulani in crescita e pari che matura al 29’: rimessa laterale, palla che arriva sul secondo palo e Lucca, entrato poco prima, fa pari. Estremo sunto di una fredda domenica in cui il Monza si era presentato come terza squadra di A per numero di tiri: 131, alle spalle di Napoli e Inter.

«Credo sia un buon punto, perché muove la classifica», sintetizza Raffaele Palladino, tecnico del Monza. «Abbiamo un’ottima posizione di classifica e la prestazione della squadra è stata fatta, abbiamo affrontato una formazione fisica, che ti sporcava palle. Resta il rammarico di aver preso gol su una rimessa laterale. Ed è un peccato: sapevamo che loro potevano mettere queste palle lunghe, ci abbiamo lavorato in settimana. Poi una mezza spinta su Caldirola e Lucca se l’è trovata lì, ma in questi casi è un po’ una roulette russa».

