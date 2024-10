Lucas Gatti rilancia: «Obiettivo Serie C, ma serve tempo» 

Olbia. Lucas Gatti è un uomo pragmatico: questa è la sensazione che dà di primo acchito il nuovo allenatore dell’Olbia, chiamato a risollevare le sorti dei bianchi, ultimi con un punto in Serie D, dopo l’esonero di Marco Amelia. E questo è un valore aggiunto.

Durante la presentazione ufficiale, ieri, il 46enne tecnico argentino, figlio d’arte del portiere Hugo, detto “el loco”, ha parlato di gioco, squadra, obiettivi ed esperienza. Olbia rappresenta la prima vera assoluta in Italia, Paese in cui ha passato 10 anni. «A Roma, allenando i bambini per prendere i primi patentini», racconta Gatti, ex centrocampista con trascorsi in Argentina, Regno Unito e Spagna, reduce dalle avventure in panchina al Senica, in Slovacchia, come vice, e all’Under 23 del Bromley, terza divisione inglese. «Ma cosa si intende per esperienza?», rilancia: «Il calcio è calcio ovunque, ed è da quando sono nato che non conosco altro gioco». Sfatato il mito che da giocatore non amasse il calcio italiano, dove il risultato viene prima di tutto. «Non c’è squadra al mondo che non scenda in campo per vincere», sottolinea l’ex Boca Juniors, «domenica affronteremo il Cassino per vincere, ma anche loro vorranno vincere per confermare il primo posto».

Ebbene sì: Gatti esordirà in panchina in trasferta contro la capolista del girone G. Ma la sfida non lo preoccupa. «Sono arrivato da Londra, dove sono stato contattato per entrare a far parte del progetto Olbia: ci sono delle difficoltà e i risultati non rispecchiano le aspettative della società, ma ho visto alcune partite e ho potuto notare un gruppo interessante. Speriamo di poter ripartire anche sfruttando il lavoro di mister Amelia», spiega il nuovo tecnico: «Per uscire da questa situazione la ricetta è vincere, ragionando gara per gara: l’obiettivo è tornare in Serie C, ma le case si costruiscono un mattone per volta». Infine, il modulo tattico. A proposito del quale Gatti sfodera ancora il suo pragmatismo. «Il sistema di gioco lo fanno i giocatori: sono io che devo adattarmi a loro. Aiutandoli a migliorare a livello individuale», conclude, «migliora il collettivo».

