Lucas Gatti insiste: «L’Olbia vale la C» 

Olbia. A Cassino l’Olbia prende un punto. E nel nuovo allenatore Lucas Gatti aumenta la consapevolezza che il percorso che lo attende per levare i bianchi dai bassifondi della classifica è più lungo e tortuoso di quanto non pensasse alla vigilia del testacoda della 6ª giornata di Serie D.

Botta e risposta

Segnare due gol in 2’ e subirne altrettanti in un amen, com’è successo ai galluresi domenica scorsa in casa della capolista, non è da Olbia. O, almeno, non dovrebbe esserlo, a maggior ragione se la squadra occupa l’ultimo posto in graduatoria e, dopo la retrocessione, punta a tornare subito tra i professionisti.

Insoddisfatto

«L’Olbia non può permettersi di pensare che un punto sia buono. Se pensiamo alla classifica e che da ultimi giocavamo con la prima allora dobbiamo festeggiare il punto, ma per com’è andata non sono contento: meritavamo molto di più», ha spiegato a caldo, nel post partita del “Salveti”, Gatti, arrivato giovedì al posto dell’esonerato Marco Amelia dopo il breve interregno (una sola partita) dell’allenatore dell’Under 19 Mario Isoni, rimasto in prima squadra come vice del tecnico argentino.

«Abbiamo fatto due gol talmente in fretta che avevamo qualcosa da perdere, e dai e dai, cedendo metri, succede che incrementi le possibilità dell’avversario di fare quello che poi ha fatto», ha aggiunto Gatti.

Crescere

«Dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista: l’obiettivo dell’Olbia dev’essere la Serie C, ma è il traguardo finale e per raggiungerlo dobbiamo affrontare ogni sfida come abbiamo fatto col Cassino: meno è inaccettabile», ha concluso l’ex del Boca Juniors, che al suo esordio in panchina ha stupito con la difesa a quattro, La Rosa mediano e l’esperto Gonzalez in panchina al posto del debuttante Pani.

Figlio d’arte

A proposito di panchina, Totti a Cassino ha collezionato la terza sotto lo sguardo della madre Ilary Blasi, seduta in tribuna. Gatti esalta tutti i suoi giocatori, «è un gruppo incredibile», dice. Ma al di là delle attenuati per la stagione partita in ritardo e con i 2 punti raccolti in 6 gare l’Olbia è decisamente sotto rendimento: per valore della rosa è sesta nel girone G (fonte Transfermarket), per non parlare del monte ingaggi, che toccherebbe il milione e 200mila euro, valori che neanche in Serie C è facile toccare.

I giocatori

Cambiato l’allenatore è giusto che adesso i giocatori inizino a prendersi le loro responsabilità: il minimo sindacale non è ammissibile. Né lo sarà sabato contro la Paganese, attesa al “Nespoli” (ore 14) nell’anticipo del settimo turno.

