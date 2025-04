Luca Zingaretti Quel primo ciak carico di passioni per una pellicola che arriva al cuore  

Con un colpo da maestro, Luca Zingaretti inaugura la sua prima regia al cinema, ed è di quelle che lasciano il segno. Il suo “La casa degli sguardi” affronta il tema della salute mentale attraverso le vicende personali di un genitore e un figlio, che ricostruiranno dai dolori di un passato condiviso un legame fondato sul sostegno e la fiducia reciproca. Dopo la scomparsa della madre, Marco è caduto in un baratro fatto di alcolismo e droghe, da cui sembra non trovare via d’uscita. Per tentare una soluzione, il padre gli rimedia un lavoro come addetto alle pulizie in un ospedale pediatrico. Al fianco dei suoi colleghi (fra cui il sardo Luciano, interpretato da Riccardo Lai), il giovane scopre che anche le persone intorno a lui sognano e soffrono allo stesso modo. Nei momenti di maggior sconforto, a consolarlo ci pensa la poesia: l’unico rimedio per sentirsi in pace e accettato agli occhi del mondo. Ma il talento e le aspirazioni sapranno conciliarsi con la sua parte autodistruttiva? Attratto dall’intensità dei rapporti umani, Zingaretti da vita a un racconto delicato in cui la commozione lascia spazio al sorriso; per smorzare col giusto equilibrio i momenti di maggior tenore drammatico. Ad una scrittura precisa ed efficace si affiancano le qualità degli attori in gioco: Zingaretti e Gianmarco Franchini mostrano un’eccezionale intesa nelle fasi dialogate; contestualmente, tutto il coro d’interpreti da prova di grande naturalezza e coerenza scenica. Un esordio nato dall’esigenza precisa d’interrogarsi sul senso di solidarietà e compassione. Da questa premessa, la maturità espressiva del cineasta ha fatto il resto, confezionando una pellicola onesta e di toccante profondità. (g. s.)