Luca Sibiriu campione di salto in lungo 

Villaperuccio festeggia un giovane campione dello sport: si chiama Luca Sibiriu, ha 16 anni, e domenica ha vinto il campionato regionale di atletica nella specialità del salto in lungo.

Il giovane pratica l'atletica soltanto da tre anni e si divide tra scuola e sport, infatti frequenta la classe terza del liceo sportivo al Gramsci Amaldi di Carbonia. «Mi sono avvicinato a questo sport dopo aver visto in video alcune gare di atletica – racconta – oggi mi sento veramente molto soddisfatto, perché ho raggiunto un traguardo che mi ero ripromesso, che è quello della misura del salto in lungo dei 5 metri e 90 centimetri». Soddisfatto il team dell’Atletica Santadi: «Questo campionato regionale – dice Nicola Pinna, uno degli allenatori – ha visto molti atleti in lizza per il titolo regionale. La costanza e la determinazione del nostro atleta hanno portato la vittoria: non perde mai gli allenamenti e non esita a mettersi in gioco». Il prossimo obbiettivo saranno i 6 metri.

