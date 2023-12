Luca Ravenna domani a Cagliari: data sold out 

Tutto esaurito al Teatro Massimo di Cagliari per Luca Ravenna, lo stand up comedian dei record in scena domani alle 21. “Red Sox”, il nuovo spettacolo del comico che ama definirsi il cantautore della risata, arriva sull’Isola forte di un tour che, a partire dallo scorso ottobre, continua a registrare il tutto esaurito nei vari palcoscenici d’Italia. Classe 1987, milanese ma trapiantato a Roma dal 2006, Ravenna è un protagonista di punta della scena autorale italiana, capace di interpretare con uno stile originale gli spettacoli di stand-up comedy, innovando la scena e richiamando la tradizione dei vinili comici diffusa negli anni Ottanta.

A distanza di quasi un anno da un 2022 ricchissimo di successi che ha visto i suoi show registrare oltre 30mila presenze in Italia e in Europa, Ravenna arriva al Teatro Massimo di Cagliari con uno spettacolo prodotto e distribuito da Trident Music in collaborazione con Sardegna Concerti. Lo spettacolo rappresenta il grande ritorno del comico che, dopo il comedy album “568" in formato vinile autografato e pubblicato la scorsa primavera, ha reso disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming il nuovo podcast prodotto da Sony Music Italy “Solo Grandi, anzi Grandissimi Successi”, con alcuni dei suoi pezzi più iconici.

RIPRODUZIONE RISERVATA