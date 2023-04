Luca Pirisi candidato a sindaco 

A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale delle liste, per le elezioni comunali a Macomer si fa avanti il terzo candidato sindaco. Dopo lo schieramento Macomer Civica capeggiato da Riccardo Uda e quello guidato da Rossana Ledda, espressione della maggioranza uscente, arriva Macomer 2030 con candidato sindaco Luca Pirisi, 35 anni, economista. L’annuncio dopo un anno e mezzo di intenso lavoro attorno a un progetto dibattuto, al quale hanno partecipato anche esponenti di movimenti politici. Da lì è emerso un gruppo civico giovane, con un’alta rappresentanza femminile (nove donne), multiculturale e progressista.

Il progetto

«Siamo un gruppo civico nuovo - spiega Pirisi - costruito dal basso attraverso un percorso partecipativo di ascolto e confronto, fuori dagli schemi partitici e rivolto alla società civile». Anche il nome del candidato sindaco è stato oggetto di un confronto serrato, è prevalso quello Luca Pirisi, rappresentante di una delle associazioni culturali più importanti del territorio. «Per la prima volta nella storia della cittadina - dice Pirisi (figlio di Giuseppe, già consigliere regionale e presidente della Provincia) - la lista è composta in maggioranza da donne, tra cui la prima candidata di origine straniera. Siamo riusciti a mettere insieme una squadra intergenerazionale e multiculturale, rinnovata nei nomi e nel metodo di lavoro, con rappresentanti dei principali settori».

Il lavoro

Macomer 2030 al primo posto pone il lavoro. «Potenziando la progettazione europea - dice Pirisi - saremo in grado di attrarre investimenti per le imprese e di creare occupazione. Dobbiamo contrastare povertà e disuguaglianze con politiche attive di inclusione. Puntiamo a ridare centralità e protagonismo a Macomer, al Marghine e al centro Sardegna». Dal progetto resta escluso il M5S, che pure lo condivideva, salvo la candidatura a sindaco di Luca Pirisi. Maurizio Cossu attacca sui social: «Siamo stati silenziosi, determinati, disponibili e concentrati. Ci abbiamo provato e ci speravamo. La corsa al trono comunale, nel nostro piccolo villaggio, comincia a colorarsi di grottesco e di sicuro arancione, col nuovo più arrogante del vecchio. Vediamo se anche questa volta i nodi arrivano al pettine». A questo punto in tanti scommettono nella quarta lista.