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07 giugno 2026 alle 00:27

Luca Pellegrini può andare a Como 

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Calciomercato avanti piano in vista della grande vetrina dei Mondiali che potrebbe sconvolgere gli equilibri in quanto a valutazione e prezzo dei giocatori in campo. E così a fare notizia sono più gli allenatori, come nel caso di Italiano. Dopo l'illusione Napoli e le indiscrezioni delle ultime ore per l'ex tecnico del Bologna è arrivata l'ufficialità della panchina del Besiktas per i prossimi due anni.

Quanto al mercato calciatori fa notizia il possibile ritorno in Italia di Ruggeri dell’Atletico Madrid: ci sta facendo un pensierino la Roma, che starebbe puntando anche Vlasic del Torino. Sull'altra sponda calcistica della Capitale, manca solo l'ufficialità per l'addio di Romagnoli alla Lazio destinazione Al-Sadd. Il club biancoceleste ha già individuato il suo sostituto ed è pronto a puntare tutto su Coppola. Dopo il prestito al Paris FC, l'ex difensore del Verona è tornato al Brighton ma gli inglesi sono nuovamente pronti a cederlo in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni.

Sembra finita anche l'avventura biancoceleste di Luca Pellegrini, finito nel mirino del Como, alla ricerca di italiani per rientrare nei parametri della Uefa. E a proposito del club lariano il futuro di Paz è nelle mani del Real Madrid ma Fabregas ha assicurato che resterà al Como, invece su Cambiaso e Chiesa (che continua a strizzare l'occhio alla Juve per un ritorno in bianconero) la richiesta al momento non è alla portata della società. Il presidente del Como, Suwarso, non scioglie tutti i nodi ma parla della sua squadra con l'orgoglio di chi l'ha portata in Champions League, tagliando uno storico traguardo.

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