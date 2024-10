Luca Pappagallo cucina “cosa bona e bariesa” 

Archiviata con successo la terza edizione di Cosa Bona&Bariesa. Il weekend ha lasciato il segno tra le centinaia di visitatori che hanno fatto un viaggio tra gastronomia, costumi antichi e sapori di passato e presente. Sedici laboratori hanno celebrato la cultura sarda, guidati da chef come Marina Loi e Federico Fanni, e culminando nello showcooking di Luca Pappagallo, che ha affascinato il pubblico reinterpretando la minestra di casu ‘e fitta.

Le due giornate sono state animate da laboratori, un'opportunità per i partecipanti di scoprire i segreti della cucina e della cultura sarda, con un riscontro molto positivo da parte di turisti sia locali che stranieri. Hanno potuto sperimentare la preparazione dei culurgionis, imparare l’arte del vino, prendere parte al laboratorio Mani in Pasta per bambini. Gli antichi cortili hanno ospitato dimostrazioni di panificazione tradizionale, birra artigianale, la preparazione di formaggi, degustazione sensoriale del cannonau. Non solo cibo, ma anche escursioni e arte hanno arricchito le esperienze. Soddisfatto il sindaco Ivan Mameli: «Turismo esperienziale, attivo e culturale sono segmenti in crescita. Dobbiamo essere bravi a comprendere e a gestire al meglio la domanda».

RIPRODUZIONE RISERVATA