VaiOnline
Arborea.
15 aprile 2026 alle 00:16

Luca Montisci punta alla fascia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La corsa per occupare la poltrona più ambita del Comune dovrebbe essere a tre. Al momento, però, chi si è fatto avanti è solo uno. Ad Arborea, Luca Montisci, capogruppo di minoranza, ufficializza la sua candidatura a sindaco in vista delle prossime amministrative. Il gruppo che lo sosterrà lo ha scelto capolista all'unanimità.
«Sono profondamente onorato e grato alla squadra che ha creduto in me - spiega il 30enne, carabiniere di professione e consigliere comunale di minoranza – Metto a disposizione della comunità la mia esperienza amministrativa e il mio senso delle istituzioni, con l'obiettivo di costruire un'amministrazione seria, trasparente e in grado di dare risposte concrete ai cittadini. Abbiamo lavorato con impegno per costruire un gruppo di persone valide e crediamo fortemente nel nostro progetto di rinnovamento». Luca Montisci parla poi di «un progetto amministrativo ambizioso, fondato su partecipazione, confronto, legalità e sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di restituire centralità e fiducia all’azione pubblica».

Stando alle indiscrezioni, Montisci dovrà vedersela con l'attuale sindaca Manuela Pintus mentre la terza lista dovrebbe essere guidata da Valeria Manca, presidente del circolo di Fratelli d'Italia. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu