Luca Montisci punta alla fascia 

La corsa per occupare la poltrona più ambita del Comune dovrebbe essere a tre. Al momento, però, chi si è fatto avanti è solo uno. Ad Arborea, Luca Montisci, capogruppo di minoranza, ufficializza la sua candidatura a sindaco in vista delle prossime amministrative. Il gruppo che lo sosterrà lo ha scelto capolista all'unanimità.

«Sono profondamente onorato e grato alla squadra che ha creduto in me - spiega il 30enne, carabiniere di professione e consigliere comunale di minoranza – Metto a disposizione della comunità la mia esperienza amministrativa e il mio senso delle istituzioni, con l'obiettivo di costruire un'amministrazione seria, trasparente e in grado di dare risposte concrete ai cittadini. Abbiamo lavorato con impegno per costruire un gruppo di persone valide e crediamo fortemente nel nostro progetto di rinnovamento». Luca Montisci parla poi di «un progetto amministrativo ambizioso, fondato su partecipazione, confronto, legalità e sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di restituire centralità e fiducia all’azione pubblica».

Stando alle indiscrezioni, Montisci dovrà vedersela con l'attuale sindaca Manuela Pintus mentre la terza lista dovrebbe essere guidata da Valeria Manca, presidente del circolo di Fratelli d'Italia. ( s. p. )

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