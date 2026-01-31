Luca Mazzitelli e Seba Esposito: ora ci godiamo questa vittoria   

In diretta con la nostra Valentina Caruso, Luca Mazzitelli e Seba Esposito appaiono raggianti: «Siamo amici, viene da ridere a stare qui insieme». Un’altra serata pazzesca, con Mazzitelli che nella porta opposta ha fatto gridare la Domus: «Sono contento, abbiamo sbloccato una partita difficile e siamo stati bravi a spingere e portarla a casa dando continuità. Dobbiamo continuare così», dice l’ex Como. Un altro gol da incorniciare, ma anche il premio di “Player of the Match” dalla Lega Serie A: «Eravamo preparati, sapevamo che era una partita importante, questa partita era come una finale e il Verona ci ha messo in difficoltà come ha fatto con altre avversarie. Siamo contentissimi di come è finita e adesso ce la godiamo».

Esposito, dal primo minuto, ha cercato palla e gol, in maniera ossessiva. Vuole essere protagonista, vuole contare in questo momenti magico. Suo l’assist a Kilicsoy per la seconda rete del Cagliari: «Ha fatto un grandissimo gol, sono contento per lui e per la squadra, abbiamo fatto una grande partita». La terza vittoria di fila è salutata da un sorriso in tandem, Mazzitelli ed Esposito: «Siamo amici, facciamo un sacco di cose fuori dal campo», sottolinea Esposito, «ci divertiamo dentro e fuori dal campo, il gruppo è l’ideale e ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni». Poi rivela un segreto “interno”, legato al suo rapporto speciale con Pisacane: «Prima di Firenze gli avevo chiesto dei giorni liberi, per diverso tempo non abbiamo riposato, lui ha fatto una promessa e adesso vediamo se la mantiene». Un paio di giorni di riposo, svela Pisacane pochi secondi dopo, «ma non subito». (e.p.)

