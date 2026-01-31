VaiOnline
Dopo gara
01 febbraio 2026 alle 00:59

Luca Mazzitelli e Seba Esposito: ora ci godiamo questa vittoria   

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In diretta con la nostra Valentina Caruso, Luca Mazzitelli e Seba Esposito appaiono raggianti: «Siamo amici, viene da ridere a stare qui insieme». Un’altra serata pazzesca, con Mazzitelli che nella porta opposta ha fatto gridare la Domus: «Sono contento, abbiamo sbloccato una partita difficile e siamo stati bravi a spingere e portarla a casa dando continuità. Dobbiamo continuare così», dice l’ex Como. Un altro gol da incorniciare, ma anche il premio di “Player of the Match” dalla Lega Serie A: «Eravamo preparati, sapevamo che era una partita importante, questa partita era come una finale e il Verona ci ha messo in difficoltà come ha fatto con altre avversarie. Siamo contentissimi di come è finita e adesso ce la godiamo».

Esposito, dal primo minuto, ha cercato palla e gol, in maniera ossessiva. Vuole essere protagonista, vuole contare in questo momenti magico. Suo l’assist a Kilicsoy per la seconda rete del Cagliari: «Ha fatto un grandissimo gol, sono contento per lui e per la squadra, abbiamo fatto una grande partita». La terza vittoria di fila è salutata da un sorriso in tandem, Mazzitelli ed Esposito: «Siamo amici, facciamo un sacco di cose fuori dal campo», sottolinea Esposito, «ci divertiamo dentro e fuori dal campo, il gruppo è l’ideale e ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni». Poi rivela un segreto “interno”, legato al suo rapporto speciale con Pisacane: «Prima di Firenze gli avevo chiesto dei giorni liberi, per diverso tempo non abbiamo riposato, lui ha fatto una promessa e adesso vediamo se la mantiene». Un paio di giorni di riposo, svela Pisacane pochi secondi dopo, «ma non subito». (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga