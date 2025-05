Luca Locci, l’infanzia nelle mani dei banditi «Per raccontarmi a mio figlio inventai una fiaba» 

Luca Locci è anche un’immagine entrata nell’immaginario collettivo. Una fotografia in bianco e nero che lo ritrae con in mano L’Informatore del lunedì, serviva per testimoniare il suo stato di salute, per rassicurare chi lo attendeva che fosse ancora in vita. Era il 1978, quel bambino di Macomer dal volto contrito, spettinato e provato, aveva 7 anni ed era prigioniero dei rapitori. Un momento da dimenticare, si penserebbe. Invece Locci ne ha fatto la copertina del suo libro che presenterà domani alle 18.30 al Festival Sanluri Legge accompagnato dalla giornalista de L’Unione Sarda Francesca Figus.

Locci, perché questa scelta?

«Perché credo che, nel bene o nel male, questo periodo dei sequestri di persona, durato disgraziatamente troppo tempo, abbia segnato per sempre la nostra terra, con tutte le relative conseguenze. Per cui mi sembrava giusto che rimanesse qualcosa di scritto, soprattutto per i giovani che per fortuna non hanno conosciuto questa piaga, ma è giusto che apprendano i fatti per come sono avvenuti. Anche perché quando vado nelle scuole a raccontare la mia esperienza riscontro tantissimo interesse. Infine probabilmente il libro e quella copertina sono serviti anche per chiudere, o almeno in parte, il cerchio».

A proposito di giovani, quando ha raccontato la sua storia a suo figlio Alessio. E quale la sua reazione?

«Quando stava per iniziare le scuole elementari, avevamo paura che qualche compagnetto gli chiedesse qualcosa al riguardo e lui si trovasse spiazzato. Per cui abbiamo deciso di dirglielo noi, ma non sapevamo che parole usare. Quindi ci hanno consigliato di raccontarglielo come una favola per poi rivelargli che il personaggio della favola era il padre. Così abbiamo fatto, ma lui da subito ha iniziato a fare domande troppo specifiche del tipo: ma dove abita? ha figli? maschi o femmine? di quanti anni? come si chiama il figlio? Probabilmente era già più avanti di noi. Inoltre quando aveva 7 anni e mezzo, stessa età di quando venni sequestrato, mi presentai a casa con i biglietti per Disneyland, partenza 24 giugno, esattamente la data del mio sequestro, in modo che il ricordo di quel giorno alla stessa età sia per sempre ben diverso dal mio».

Il suo nome è tornato di recente in maniera prepotente nelle cronache in occasione della scomparsa di Graziano Mesina. Vuole ricordare cosa ha dichiarato?

«Partendo dal presupposto che i morti vanno rispettati a prescindere da quello che hanno deciso di fare della propria vita, principio imprescindibile al quale dobbiamo attenerci, mi son sentito di esprimere la mia opinione riguardo alcuni attestati di stima e ammirazione che ho potuto leggere nei confronti del signor Mesina provenienti da personaggi pseudo pubblici, che reputo sicuramente persone intelligenti, senza dubbio colte, e che hanno tanto seguito soprattutto fra i giovani. Si è detto che sarebbe stato giusto farlo rientrare a casa nei suoi ultimi giorni di vita e qui ho usato una similitudine. Ho sottolineato come anche noi sequestrati chiedevamo e imploravamo ogni santo giorno di poter far rientro a casa fra i nostri cari. Ma qualcuno ha deciso che non era fattibile. Abbiamo chiesto anche noi una detenzione più umana e rispettosa. Ma anche questo non ci è stato concesso e qualcuno non ha fatto rientro a casa neanche da morto. Quindi dico, smettiamo di beatificare e santificare chi nella propria vita ha scelto di fare una carriera delinquenziale più volte reiterata come in questo caso, decidendo di macchiarsi di crimini per i quali credo non esista un fine pena».

Lei ha voluto incontrare i suoi rapitori. Cosa le ha dato quel faccia a faccia?

«Cercai quell’incontro perché mi sarebbe servito per chiudere definitivamente il cerchio e per mettere la parola fine su alcune certezze sulle quali mi manca veramente poco per capire. Ovviamente parlo di cose che sarebbero rimaste e rimarranno solo ed esclusivamente nella mia mente e che non potrò mai condividere con nessuno. Capii che questi personaggi son molto bravi e forti a fare il loro mestiere quando si tratta di togliere la libertà ad un bambino di 7 anni e mezzo, ma non sono altrettanto coraggiosi quando devono tirar fuori gli attributi per poter reggere il confronto con quel bambino diventato adulto che non ha chiesto nient'altro che un confronto da uomo a uomo, ovviamente verbale, senza nessuna pretesa di vendetta, rivalsa o ripicca nei confronti di nessuno».

