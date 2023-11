Luca Jurman stasera in concerto al BFlat  

Cantante, musicista, arrangiatore, produttore discografico, insegnante di canto e vocal coach nella sua scuola a Milano. Ecco i molteplici ruoli di Luca Jurman in concerto stasera alle 21.30 al BFlat a Cagliari in via del Pozzetto.

Un live attraversato dal soul e dal rhythm and blues, gli orizzonti dell’artista lombardo che ha collaborato con Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Andrea Bocelli, Pino Daniele, Mogol, Ornella Vanoni, Anna Oxa. È riuscito a pubblicare, primo italiano, un album live con l’etichetta BlueNote registrato nell’omonimo jazz club di Milano. Nel suo curriculum anche il ruolo di insegnante nel talent show “Amici”. In quegli anni il programma ha proposto all’attenzione generale Alessandra Amoroso, Marco Carta, Valerio Scanu.

Oggi, sugli sviluppi di quel format, Jurman, da ex professore, esprime forti critiche: «Non mi piace – ha dichiarato – che i cantanti facciano ricorso all’autotune che corregge l’intonazione. È un’idea sbagliata di cantare e fare musica. Si rischia di trasformare un’arte bellissima in una finzione». Per questo, sui social ha lanciato un appello contro l’uso dell’autotune nell’ambito di “Amici” di Maria De Filippi. Torna frequentemente in Sardegna per i concerti e per rinnovare amicizie pluriennali. Insieme a Luca Jurman (piano e voce), stasera al BFlat, ci saranno Riccardo Olivo (basso) e Daniele Russo (batteria). In scaletta tanti brani del suo repertorio, che è dentro cinque album, tra i quali “Back to…” alla cui realizzazione hanno partecipato gli Incognito.

