Luca Guadagnino sa come farci emozionare 

Riempie di orgoglio pensare a quanto oggi il concetto d’italianità venga esportato sempre più dalle pellicole di Luca Guadagnino. Ereditando una tradizione immortale come quella del nostro cinema, il regista palermitano ha dimostrato quanto forte sia l’interesse che il panorama estero nutre ancora per le nostre produzioni. Dopo aver raggiunto il picco di notorietà col delicato “Call me by your name”, lo vediamo sempre più corteggiato dalle star del momento, a conferma di come il suo tratto distintivo - fatta di rigore tecnico e slancio poetico - sappia conquistare tanto il pubblico quanto gli operatori del settore. Dall’adattamento del romanzo “Checca” di William S. Burroughs, prende vita il suo “Queer”: un ritorno ai temi dell’amore, della passione e della solitudine con ospite per la prima volta il divo di “007” Daniel Craig, in una veste estrema e provocante come non ci saremmo mai aspettati.

La storia

Negli anni ’50, a Città del Messico, William Lee colma il vuoto del suo animo con alcol, oppiacei e incontri fortuiti con giovani avvenenti. La sua omosessualità, in un’epoca dove esternare le proprie inclinazioni significava esporsi all’intolleranza, lo rende instabile e vulnerabile, spingendolo a celare le sue fragilità dietro un’ostentata spavalderia. Una sera come tante, vede passare Eugene, un giovane bello e delicato. L’effetto che gli suscita è immediato e irresistibile, tanto da indurlo a instaurare un contatto per capire se possa esserci un interesse reciproco. Alla relazione che sboccerà, William cercherà di far valere consapevolezza e sincerità, con la speranza di aver trovato nel suo compagno la parte mancante di sé. Ma ogni persona ha esigenze ed emotività molto specifiche, e i legami finiscono sempre per macchiarsi di conflitti e distanze.

La regia

In un contesto gay che, dal passato, evidenzia problematiche ancora palpabili, Guadagnino contrappone le vicende tortuose del protagonista alla dimensione del subconscio, alla fantasia immaginifica, all’ebbrezza e al desiderio nato da un istinto represso. Componendo uno scenario ricco di particolari, che infonde sostanza ai luoghi e ai personaggi, la regia è come una lente sulla psiche attraverso cui il vissuto del singolo chiarisce quello della società rappresentata: nella paura di esporsi per il proprio orientamento come nel paradosso di non voler riconoscere sé stessi in una data categoria. Oltre all’attenzione per il dettaglio erotico - evidente ma mai invasivo, dal sentore vicino allo stile di Bertolucci - colpisce profondamente la fotografia, con sfumature e toni cromatici che sembrano ispirarsi ai quadri di Edward Hopper. Ancora più incisivo è l’elemento onirico, suggestivo o macabro a seconda del contesto, e con impressioni di lynchiana memoria. Al centro del sistema, Daniel Craig regala un’interpretazione magistrale, frutto di chi ama e vive col massimo trasporto il proprio mestiere. Lo leggiamo negli sguardi intrisi di malinconia, in un corpo fremente che brama la vicinanza, in uno slancio che rievoca la necessità profonda di un sentimento autentico. Indagatore fin dagli esordi della sfera sentimentale, Guadagnino compie un passo ulteriore nella definizione della propria ricerca espressiva; ricordando quanto la cinepresa sia capace di cogliere l’essenza dell’arte e quanto l’autorialità nostrana rapisca ed ispiri ben oltre i suoi stessi confini.